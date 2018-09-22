صور | محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يشهدان حفل ختام مهرجان الهجن في السعودية

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم .. الحفل الختامي لفعاليات ” مهرجان محمد بن سلمان للهجن ” الأكبر في العالم و الذي أقيم بميدان “العرفاء” بمحافظة الطائف.

كما شهد الحفل .. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل بأبوظبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية و معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

و نجحت هجن الرئاسة في الحصول على رموز الأشواط المفتوحة مع شوط الحول والزمول لتنتزع سيف الحول وبندقية الزمول بعد فوز ” الحاكمة” بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي بناموس الشوط الرابع الرئيسي لتفوز بالسيف و مليون ونصف المليون ريال سعودي بعد أن انهت مسافة الشوط بزمن قدره 10:44:00 دقيقة وفي الشوط الثالث طارت” العنود” لخالد فيصل طالب بن شريم المري مع ناموس الشوط و المركز الأول لتحقق المركز الأول والناموس وتكسب السيف ومليونا ونصف المليون ريال سعودي في شوط الحول العام بزمن بلغ 11:53:00 دقيقة.

و في الشوط الثاني والمخصص للزمول المفتوح .. كانت هجن الرئاسة على الموعد وخطفت الرمز مع “شاهين” بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي والذي وصل في الأمتار الأخيرة منتزعا للمركز الأول بزمن قدره 11:04:04 دقيقة ليكسب البندقية الذهبية ومليون ريال سعودي .

وفي الشوط الأول و المخصص للزمول العام كان التحدي حاضرا بين المطايا المشاركة و التي تقدمها “سعود” لسعهد عبدالهادي آل جفران المري بعد أن تقدم وحيدا نحو خط الختام ليصل في المركز الأول قاطعا مسافة الشوط بزمن قدره 10:58:65 دقيقة لينتزع البندقية الذهبية و مليون ريال سعودي.

وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتتويج الفائزين في السباقات الرئيسية.. و هنأ سموه ..صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نجاح المهرجان و الفعاليات التراثية المصاحبة وما لقيته هذه الرياضة الأصيلة من اهتمام وتنظيم ودعم.

كما هنأ سموه أصحاب المراكز الأولى الفائزين في الأشواط الرئيسية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هدايا تذكارية للفائزين بأشواط الرموز الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن .. كما قدم سموه الخنجر الذهبي للفائزين بأشواط الزمول المفتوح والعام وسيفا ذهبيا للفائزين بأشواط الحول المفتوح والعام.

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بتواجده على أرض المملكة وهي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ”88 ” .. داعيا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ليواصل مسيرة الخير والانجازات وأن يديم على المملكة و أبنائها الرخاء والتقدم والازدهار.

و أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باهتمام قيادة المملكة الحكيمة برياضات الهجن بهدف تأصيل و إبراز هذا الموروث العريق في الثقافة السعودية و الخليجية و العربية .. مشيرا إلى أن سباقات الهجن تعد من الرياضات التراثية الخليجية والعربية الأصيلة.. و أكد سموه شعبية هذه الرياضة وما تمثله من أصالة و إرث تاريخي للمنطقة العربية تتوارثه الأجيال على مر العصور .كما حضر المهرجان عدد من الوفود الخليجية والعربية وجماهير غفيرة .

يذكر أن المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم 11 أغسطس الماضي .. سجل أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية وضم أكبر عدد من المطايا المشاركة في سباقات الهجن بواقع 11 ألفا و178 مطية تنافست في 787 شوطا أقيمت على امتداد 40 يوما خلال الفترة من 11 من شهر أغسطس 2018 حتى اليوم 22 سبتمبر الجاري.

و شهد المهرجان العديد من الفعاليات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تخللها ورش عمل تثقيفية وتوعوية للملاك والمهتمين برياضة الهجن .. إلى جانب تنظيم معرض للصور والفنون التشكيلية بمشاركة أبرز الفنانين التشكيلين والمصورين الفوتوغرافيين .

و تضمن المهرجان كذلك مشاركات للفرق الشعبية التي قدمت عروضا للفنون الشعبية بجميع أنواعها إضافة إلى معرض متخصص بمنتجات ومقتنيات الهجن وشركات التغذية والبيطرة.

و حظي المهرجان بمشاركة عربية كبيرة من ملاك و محبي رياضة الهجن الأصيلة من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. إضافة إلى مشاركة ملاك الهجن من مصر العربية و الأردن و السودان و ليبيا.

و حرصت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن على اختيار محافظة الطائف لفعاليات مهرجان ولي العهد وعلى أرض ميدانها .. لما يمثله الميدان من مكانة تاريخية إذ يعد من أقدم ميادين الهجن في الوطن العربي إضافة إلى ما تمتلكه الطائف من مقومات طبيعية متميزة ومخزون تاريخي وثقافي ورياضي كبير.

اقرأ ايضا

التعليقات