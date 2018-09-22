17 ألف مسلم جديد في أبوظبي منذ 2006

بلغ عدد المسلمين الجدد الذين أشهروا إسلامهم في أبوظبي منذ عام 2006 إلى منتصف العام الجاري ما يزيد على 17 ألف مسلم، وفقاً لإحصاءات قسم إشهار الإسلام التابع لإدارة الكاتب العدل والتوثيق في دائرة القضاء بأبوظبي.

ووفقاً للأرقام المسجلة شهدت أعداد المسلمين الجدد تزايداً سنوياً، حيث سجلت الدائرة 789 مسلماً جديداً في عام 2006، و924 شخصاً في عام 2007، و974 شخصاً في 2008، بينما شهدت الأعوام الـ10 الأخيرة تزايد أعداد المسلمين السنوي لما فوق الألف شخص سنوياً، عبر تسجيل 1012 شخصاً في عام 2008، و1274 شخصاً في عام 2009، و1402 شخص في عام 2010، و1438 شخصاً في عام 2011، و1658 شخصاً في عام 2012.

ووفقاً للإحصاءات بلغ عدد المسلمين الجدد في عام 2013، 1658 شخصاً، فيما ارتفع العدد في عام 2014 إلى 1741 شخصاً، و1740 في عام 2015، بينما وصل عددهم في 2016 إلى 1679 شخصاً ، وخلال العام الماضي تم توثيق 1925 مسلماً جديداً في أبوظبي.

وتتم إجراءات إشهار الإسلام عبر حضور الشخص إلى قسم إشهار الإسلام بإدارة الكاتب العدل أو من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء، وتعبئة طلب إصدار وثيقة رسمية تفيد إسلامه، ومن ثم الحضور إلى مبنى الدائرة لاستكمال بقية الإجراءات.

ويقوم قسم إشهار الإسلام بعدد من الخدمات، وهي تمكن الأفراد من طلب الحصول على وثيقة إشهار إسلام موثقة من صاحب العلاقة المقر برغبته بالدخول في الدين الإسلامي، وخدمة إقرار بالإسلام، فهي تمكن الأفراد من الحصول على وثيقة إقرار باعتناق الإسلام موثقة من صاحب العلاقة المقر بأنه مسلم من أبوين مسلمين، إضافة إلى خدمة إقرار ولي، وتختص هذه الخدمة بإقرار الولي اعتناقه للدين الإسلامي، ويرغب أن يتبعه أولاده القصر بصفته ولياً شرعياً لهم، حيث يتم الإنجاز الفوري للمعاملات فور استيفاء جميع المستندات المطلوب.

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