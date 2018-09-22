دبي | إيقاف حكم حبس مريضة بالسرطان بسبب متأخرات إيجارية

أوقف مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، تنفيذ حكم بحبس امرأة بسبب متأخرات إيجارية بقيمة 45 ألف درهم، بعد أن تبين إصابتها بمرض السرطان.

وقال القاضي في مركز فضّ المنازعات الإيجارية عبدالعزيز أنوهي، إنه تم إيقاف تنفيذ حكم بالحبس على مستأجرة مريضة بالسرطان، بسبب متأخرات إيجارية تراكمت عليها بقيمة 45 ألف درهم.

وأوضح أنوهي أن زوج المرأة قدم تقارير طبية تفيد بإصابتها بالمرض، وحاجتها للسفر إلى بلدهم الأم لعلاجها، مشيراً إلى أن الزوج قدم ما يثبت عجزه عن دفع المتأخرات الإيجارية لضعف راتبه الذي يذهب معظمه لعلاج زوجته. وكشف أنوهي أن اللجنة سددت قيمة المتأخرات الإيجارية بالكامل، مع الاستثناء من شرط السقف المالي المسموح به من قبل اللجنة، الذي تعتمده للحالة الواحدة، وهو 30 ألف درهم.

ولفت إلى أن اللجنة توجه أموال التبرعات التي تأتيها من فاعلي خير إلى مثل هذه الحالات الإنسانية، مبيناً أن المركز وضع نظاماً لتحديد الحالات الإنسانية المستحقة للمساعدة، يتضمن معايير عدة، منها أن يملأ صاحب الحالة الإنسانية استمارة لجنة «يد الخير» لمساعدة المتعثرين، وأن يضمّنها تقريراً عن الحالة الإنسانية والملاحظات الخاصة بها.

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