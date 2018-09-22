يوفانوفيتش يشيد بنيغريدو والطاير يجدّد الثقة بجهاز النصر

جدّد رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر حميد الطاير، الثقة بالجهازين الفني والإداري للعميد بقيادة المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، على الرغم من الخسارة الثالثة على التوالي التي تعرض لها الفريق أمام العين في ثالثة جولات دوري الخليج العربي، وقال : «راض تماماً عما يقوم به الجهازان الإداري والفني، ومتفاءل بأن الفريق سيكون أفضل خلال الفترة المقبلة».

وأشاد المدرب الصربي، ايفان يوفانوفيتش، بمستوى اللاعب الإسباني نيغريدو، الذي خاض أول لقاء له مع النصر، وأضاع ركلة جزاء، وقال في المؤتمر الصحافي: «لم يكن أمامي بديل سوى اشراك اللاعب الإسباني نيغريدو، لقد حاول أن يفعل كل شيء ولكن بالتأكيد الأجواء الصعبة في المباراة حالت دون تأقلم اللاعب الذي لم يكمل أسبوعاً في الإمارات وأتوقع أن يكون إضافة للنصر لما يمتلكه من خبرة كبيرة في كرة القدم».

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