خدمة أمازون لقراءة الكتب تصل لساعة آبل

ضمن حدثها الذي أقيم البارحة كشفت أمازون عن الكثير من المنتجات المنزلية الذكية وطبعاً الكثير من اجهزة Echo ولكن ليس هذا كل شي فقد أعلنت الشركة أيضاً عن خبراً ربما يهم ملاك ساعة آبل Apple Watch.

كما هو واضح في عنوان الخبر فقد أعلنت امازون عن إتاحة خدمتها الشهيرة لقراءة الكتب والمعروفة باسم Audible على ساعة آبل الذكية حيث سيتمكن المستخدمون من الاستماع لكتبهم المفضلة على ساعاتهم الذكية.

الميزة الجديدة تدعم المزامنة فمثلاُ يمكنك بدء الاستماع للكتاب على الايفون وتكملة السماع على الساعة والعكس صحيح وتذكر امازون ان مزامنة الكتاب إلى الساعة قد تأخذ بعض الوقت ولكن بمجرد الانتهاء من ذلك ستتمكن من الاسمتاع للكتاب عبر الساعة او حتى عبر السماعة المرتبطة دون الحاجة للهاتف.

الميزة الجديدة متاحة الان ، تأكد فقط من حصولك على أحدث نسخة من تطبيق Audible.

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