دي بروين: أعتقد أنني سأعود قبل دربي مانشستر

يرى كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي أنه قد يعود للمشاركة مرة أخرى بعد أسابيع عندما يتعافى تماما من الإصابة التي يعاني منها.

وتعرض النجم البلجيكي لإصابة في الركبة في شهر أغسطس الماضي خلال تدريبات مانشستر سيتي. وقال دي بروين خلال حفل إطلاق لعبة Fifa 19: “مازلت بحاجة إلى 3 أو 4 أو حتى 5 أسابيع للتعافي تماما من الإصابة”.

وأكمل “يوجد توقف دولي في شهر أكتوبر المقبل، أتمنى أن أكون جاهزا للمشاركة بعد هذا التوقف”.

وأضاف “أتمنى بالفعل العودة قريبا ومساعدة الفريق والظهور بشكل جيد”.

وأتم تصريحاته “أعتقد أيضا أنني سأكون جاهزا للمشاركة في دربي مانشستر”.

وكان جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ألمح أن دي بروين سيكون جاهزا للمشاركة في دربي مانشستر في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد يوم 11 نوفمبر المقبل في الدوري الإنجليزي.