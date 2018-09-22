17 مليون درهم لتطوير 64 دورة مياه عامة في العين

أنهت إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين الدراسات اللازمة لمشروع صيانة و تطوير دورات المياه العامة في مدينة العين والبالغ عددها 64 دورة مياه موزعة على قطاعات المدينة الخمسة، و ذلك بميزانية تقدر بـ 17,440,800.00 مليون درهم حيث ستبدأ عمليات الصيانة و التطوير في الربع الرابع من العام الحالي .

و يأتي تطوير دورات المياه حفاظاً على الصحة العامة للجمهور عن طريق توفير دورات مياه صحية ذات جودة عالية، والمحافظة على الممتلكات العامة، إضافة إلى ضمان سلامة وأمن الجمهور، والوقاية من السلوكيات الخاطئة مما يساهم في تحقيق الاحتياجات المحلية وفق التنوع السكاني في كل منطقة من مدينة العين ، والذي بدوره يرفع من مستوى خدمة دورات المياه العامة في المدينة و مستوى رضا الجمهور عن الخدمات البلدية المقدمة ، من خلال الصيانة الدورية الشاملة لدورات المياه العامة وتشغيلها بالمستويات المطلوبة للجمهور على مدار العام.

ومن جانب آخر رصدت بلدية مدينة العين احتياجات دورات المياه من خلال ملاحظات الجمهور عن طريق مركز اتصال حكومة ابوظبي و الاستبيانات التي تقوم بها البلدية ، فيما تم إجراء المسوحات الشاملة لجميع دورات المياه ودراسة أهم احتياجاتها وتحديدها بالشكل المطلوب و الذي يتناسب مع معايير الصحة و السلامة العالمية، بحيث يحقق المشروع أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد والاستثمار في الأصول، بما يرفع من مستوى كفاءة وفاعلية خدمات ومرافق الصحة العامة في مدينة العين والتي تعمل على تحقيق المحور الحكومي المتمثل في توفير مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة ورفاهية الحياة وسعادة أفراده.

و قال هزام عبدالله الظاهري رئيس قسم الخدمات الصحية ، أن بلدية مدينة العين تضع أولوية سلامة و صحة المجتمع في المقدمة لذلك تم اعداد الخطة الكاملة لصيانة و تطوير دورات المياه في مدينة العين و ذلك لعدد 64 دورة مياه موزعة في عدة مناطق من المدينة ، حيث قامت إدارة الصحة العامة برفع ميزانية الصيانة المطلوبة و طرحها للمطورين و اختيار المواصفات مع الاستشاري وفق أفضل المواصفات العالمية لضمان تطويرها بشكل يتناسب مع الطابع العصري والحضاري لمدينة العين .

و أضاف الظاهري : انه تم العمل على تطوير المرحلة الأولى خلال الستة أشهر الماضية ، من خلال تثبيت وضع دورات المياه في مدينة العين و تم ذلك عبر تحديد مواقعها و احداثياتها في الخرائط الجديدة للمدينة ، لما في ذلك من أهمية توفير ملف كامل يشمل معلومات عن المكان و التاريخ و الحالة القائمة لمباني دورات المياه ، بما يسهل عملية استخراج الرخص و البدء بعملية الصيانة .

و صرح الظاهري بأن دورات المياه العامة في المدينة سيتم تزويدها بعدد من المميزات التي ستسهم بدورها في الاقبال على استخدامها من قبل جميع فئات الجمهور ، خصوصاً أنها تشهد عزوف عن الاستخدام بسبب عدم تطويرها في الفترة الماضية و صيانتها بشكل دوري فقط، كما سيتم تطوير الشكل الخارجي لدورات المياه لتصبح بشكل حديث يتناسب مع خطة التطوير الشاملة لهذه الدورات .

واستكمل الظاهري ، بأن دورات المياه سيتم تطويرها تماماً و استبدال جميع محتوياتها بأخرى وفق أحدث المواصفات العالمية ، كما سيتم تأهيل مجموعة من دورات المياه لأصحاب الهمم لخدمتهم بالشكل المطلوب و توفير المرافق المناسبة لاحتياجاتهم ، هذا إلى جانب توفير منصات للوضوء في بعض الدورات ، و ستقوم إدارة الصحة العامة بالتنسيق مع الإدارات المعنية في البلدية لوضع لوحات ارشادية تدل على أماكن تواجد دورات المياه ، إضافة إلى إمكانية تأجيرها حسب الممارسات العالمية في هذا المجال .

كما وتعمل البلدية لوضع خطة لدورات المياه لتصبح بعضها رجالية فقط ، و سيتم تقسيم الأخرى لقسم رجالي و قسم نسائي حسب احتياجات المكان و كثافة الاستخدام ، بالذات في وسط المدينة و الطرق الخارجية ، كما تدرس البلدية إمكانية وضع منصات خاصة للعناية بالأطفال و التي تحتاجها الأمهات بشكل كبير و بالذات في الطرق الخارجية للمدينة .

و أكد الظاهري أنه بالإضافة للجولات التفتيشية اليومية على دورات المياه في جميع مناطق مدينة العين ، جاري دراسة وضع كاميرات مراقبة على مداخل دورات المياه حفاظاً على أمن وسلامة المستخدمين ، كما ستقوم الإدارة بنشر جميع الارشادات و اشتراطات الاستخدام في جميع دورات المياه و التي تشمل عدم التدخين و عدم هدر المياه بالإضافة لمنع السلوكيات الخاطئة و المحافظة على المرافق العامة ، حيث ستعمل دورات المياه على مدار الساعة .

وجدير بالذكر إدارة الصحة العامة ببلدية العين ستقوم بالتعاقد مع عدد من شركات النظافة لتوفير التنظيف و العناية التامة والمستمرة لدورات المياه و والاشراف على الاحتياجات اللازمة ، و تشترط الإدارة استخدام أفضل مواد التنظيف المستخدمة بما يعكس صورة حضارية عن المدينة ومرافقها الصحية .

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