امتيازات حصرية في باقة كبار الشخصيات المقدمة من القرية العالمية

أعلنت القرية العالمية، واحدة من أضخم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق حملة مبيعات “باقات كبار الشخصيات” لموسمها الثالث والعشرين إبتداءً من يوم السبت المقبل 29 سبتمبر ليكون يومياً من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً ولغاية 6 مساءً حتى نفاذ الكمية. وصرّحت إدارة القرية العالمية عن إطلاق باقات جديدة لهذا الموسم بقيمة إضافية أكبر ومحتوى جديد يمكن الإستفادة من مميزاته طوال فترة تشغيل الموسم الذي ينطلق في 30 أكتوبر المقبل ويستمر لغاية 6 أبريل 2019.

تلتزم القرية العالمية سنوياً في طرح باقات كبار الشخصيات لضيوفها الذين يحرصون على زيارتها على مدار الموسم والإستفادة من الخدمات المتميزة والتسهيلات الخاصة التي تمنحها هذه الباقات لحامليها.

وتوفر أكثر من 4,000 باقة كبار الشخصيات للضيوف العديد من المزايا والخصومات التي تقدم قيمة مضافة تصل إلىخمسة أضعاف سعرها، هذا إلى جانب التمتع بسهولة ركن السيارات في المواقف المخصصة لحاملي ملصقات كبار الشخصيات لاختصار الوقت اللازم للوصول إلى القرية العالمية تحديداً خلال موسم الأعياد والعطل الرسمية.

وتشهد باقات كبار الشخصيات رواجاً كبيراً منذ اطلاق مبيعاتها، حيث يحرص الكثير من ضيوف القرية العالمية علىالحصول عليها خلال الأيام الأولى لطرحها للإستفادة من المميزات الحصرية التي تقدمها طوال الموسم. وقد شهدت باقات الموسم الماضي إقبالاً غير مسبوق حيث بيعت ما يزيد عن 4 آلاف باقة خلال أربعة أيام فقط من طرحها للجمهور.

وقد حرصت القرية العالمية على تطوير الباقات لهذا الموسم بفئاتها المختلفة لتتضمن المزيد من الامتيازات الحصرية والقيمة الإضافية لحامليها، حيث تتضمن الباقات وللمرة الأولى بطاقات للاستمتاع بعروض السيرك الجديد كلياً في منطقة الألعاب “كرنفال”، هذا بالإضافة إلى قسائم خصومات على مطاعم القرية العالمية والتي يصل عددها إلى 23 مطعماً من مختلف أنحاء العالم.

وقد وفرت القرية العالمية هذا الموسم إمكانية شراء الباقات عبر موقعها الإلكتروني، كما قامت بتطوير منظومة جديدة لشراء باقات كبار الشخصيات لضمان وصولها إلى أكبر عدد من ضيوف القرية العالمية، حيث سيكون بإمكان الضيوف الحصول على 8 باقات من أية فئة بحد أقصى عند شرائها من مركز المبيعات وخدمة الضيوف في القرية العالمية و باقتان بحد أقصى من الفئات الذهبية أو الفضية عند شرائها من الموقع الالكتروني. وتستدعي آلية البيع الجديدة للباقات إبراز بطاقة الهوية الإماراتية للضيوف الراغبين بالشراء وذلك لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى للباقات التي تباع للضيف الواحد. كما تقدم القرية العالمية هذا الموسم خدمة توصيل باقات كبار الشخصيات لأي مكان داخل الإمارات العربية المتحدة عند شراء الباقات عبر الموقع الإلكتروني.

وفي هذا السياق، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: “تعد باقات كبار الشخصيات مكافأة فريدة لضيوفنا المميزين الذين يحرصون على العودة لزيارتنا موسماً تلو الآخر، كما أنها تمثل هدية رائعة للأصدقاء والأقارب. وقد حرصنا في هذا الموسم على دراسة جميع الملاحظات والآراء التي قدّمها ضيوفنا خلال المواسم الماضية وتقديم أكثر من 4,000 باقة بقيمة مضافة أكبر ومميزات حصرية جديدة لبيعها من خلال آلية بيع جديدة تضمن وصول الباقات لأكبر عدد من الضيوف مع توفير أكبر قدر ممكن من الراحة لهم، حيث تم تحديد كمية الباقات بناءً على الدراسات التي قمنا بإجرائها في المواسم الماضية وتَوفّر الإمتيازات المطروحة بداخلها. وبينما نستمر في تحضيراتنا للموسم الثالث والعشرين، تقدم الباقات لعملائنا لمحات إضافية من الرفاهية والراحة من خلال مزايا حصرية متنوعة يمكنهم الاستفادة منها على مدار الموسم”.

وأضاف أنوهي: “وبالنظر إلى ما شهدناه العام الماضي، فإن باقات كبار الشخصيات تشهد إقبال كبير لتباع بشكل سريع خلال الأيام القليلة الأولى من طرحها للبيع، لذا، فإننا ندعو ضيوفنا لشراء باقاتهم قبل نفاذ الكمية المحددة والاستفادة من تجربة الرفاهية والمزايا الحصرية التي تقدمها على مدار الموسم”.

وسيحصل ضيوف القرية العالمية مجاناً مع كل باقة من باقات كبار الشخصيات على “باقة دبي الترفيهية” التي تقدر قيمتها بما يزيد عن 1,400 درهم إماراتي، والتي تقدمها القرية العالمية مجاناً لضيوفها لاستكشاف وجهات متنوعة في دبي بالتعاون مع شركائها في قطاع الترفيه. حيث تتضمن تذاكر وقسائم لكلاً من دبي باركس آند ريزورتس، روكسي سينما، جرين بلانيت، ماتيل بلاي! تاون، هب زيرو دبي، لاجونا ووتر بارك، بالإضافة إلى قسائم خاصة بمنتجع لابيتا في دبي باركس آند ريزورتس.

وفي خطوة للارتقاء بخدماتها واعتماد التقنيات الذكية التي توفر الراحة والمرونة لضيوفها، قامت القرية العالمية بإضافة شريحة ذكية مدمجة في ملصقات السيارات لمواقف ملصقات كبار الشخصيات والتي تسهل عملية الدخول والخروج من المواقف.

ومن الجدير بالذكر أن القرية العالمية بدأت في تقديم خدمة باقات كبار الشخصيات منذ ١١ موسماً، وتحرص في كل موسم على تطوير محتوى الباقات وإضافة المزيد من الإمتيازات وقوفاً على آراء ومقترحات ضيوفها. ويتألف محتوى الباقة من تذاكر كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية وملصقات للسيارات وتذاكر لدخول مواقف كبار الشخصيات وبطاقات للإستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية في منطقة الألعاب “كرنفال” كما تشتمل وللمرة الأولى هذا الموسم على قسائم خصومات على إجمالي قيمة الفاتورة في مطاعم القرية العالمية هذا إلى جانب بطاقات لحضور عروض السيرك الجديدة كلياً. ويمكن شراء الباقات عبر الموقع الالكتروني للقرية العالمية www.globalvillage.ae أو من خلال مركز مبيعات كبار الشخصيات المتواجد في مكتب إدارة القرية العالمية وذلك إبتداءً من يوم السبت الموافق29 سبتمبر لتكون يومياً من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً ولغاية 6 مساءً حتى نفاذ الكمية.

,تتألف باقات كبار الشخصيات للموسم الثالث والعشرين من أربعة فئات، وأكثرها طلباً هي باقة البلاتينيوم بلس التي تحمل الرقم 1، وهي مكونة من ملصقين للسيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات مع ثلاثة مواقف محجوزة لهذه الباقة، و200 تذكرة كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية من خلال بوابات مخصصة لحامليها، و30 تذكرة لدخول مواقف كبار الشخصيات قيمة كل منها 200 درهم، وبطاقات للاستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية في منطقة الألعاب المتميزة “كرنفال” بقيمة 1,000 درهم ، ولأول مرة بطاقات لحضور عروض السيرك الجديدة كلياً بقيمة 450 درهم و 30 قسيمة خصم على مطاعم القرية العالمية بنسبة 15٪. ويبلغ سعر باقة “بلاتينيوم بلس” 10,000 درهم.

الباقات البلاتينية (السعر: 4,000 درهم إماراتي)

تحمل الباقات البلاتينية الأرقام من 2 إلى 10 وتحتوي على ملصقين للسيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات وموقفين محجوزين لكل باقة، و150 تذكرة كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية، و25 تذكرة لدخول مواقف كبار الشخصياتقيمة كل منها 200 درهم، وبطاقات للإستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية في منطقة الألعاب المتميزة “كرنفال” بقيمة500 درهم وبطاقات لحضور عروض السيرك الجديدة كلياً بقيمة 300 درهم و 20 قسيمة خصم على مطاعم القرية العالمية بنسبة 15٪. ويكون سعر الباقة البلاتينية 4,000 درهم.

الباقة الذهبية (1,500 درهم إماراتي)

تضم الباقة الذهبية ملصق واحد للسيارة لدخول مواقف ملصقات كبار الشخصيات، و140 تذكرة كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية، و15 تذكرة لدخول مواقف كبار الشخصيات قيمة كل منها 200 درهم، وبطاقات للاستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية في منطقة الألعاب المتميزة “كرنفال” بقيمة 250 درهم وبطاقات لحضور عروض السيرك الجديدة كلياً بقيمة 180 درهم و 10 قسائم خصم على مطاعم القرية العالمية بنسبة 15٪. ويبلغ سعر الباقة الذهبية 1,500درهم.

الباقة الفضية (900 درهم إماراتي)

تشمل الباقة الفضية ملصق واحد للسيارة لدخول مواقف كبار الشخصيات، و120 تذكرة كبار الشخصيات لدخول القرية العالمية، و10 تذاكر لدخول مواقف كبار الشخصيات قيمة كل منها 200 درهم، وبطاقات للاستمتاع بالألعاب والجولات الترفيهية في منطقة الألعاب المتميزة “كرنفال” بقيمة 200 درهم وبطاقات لحضور عروض السيرك الجديدة كلياً بقيمة120 درهم و 7 قسائم خصم على مطاعم القرية العالمية بنسبة 15٪. ويبلغ سعر الباقة الفضية 900 درهم.

تتوفر باقات كبار الشخصيات للبيع في مركز المبيعات المتواجد في مبنى إدارة القرية العالمية من السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً حتى نفاذ الكمية. كما يمكن الحصول على الباقات عبر الموقع الالكتروني للقرية العالمية www.globalvillage.ae.

للحصول على المزيد من المعلومات عن باقات كبار الشخصيات وللاستفسارات، يرجى زيارة الموقع الالكترونيwww.globalvillage.ae أو التواصل مع مركز الاتصال للقرية العالمية على رقم هاتف: 3624114-04 أو على البريد الإلكتروني: (VIP@globalvillage.ae).

وتستعد القرية العالمية حالياً لإنطلاق الموسم الثالث والعشرين والذي يكشف الستار عنه ابتداءً من 30 أكتوبر 2018وتستمر فعالياته لغاية 7 أبريل 2019، على مدى 159 يوماً حافلاً بالتشويق والمتعة، ويمكن الاستمتاع باستخدام محتويات باقات كبار الشخصيات طوال فترة تشغيل الموسم الثالث والعشرين.

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