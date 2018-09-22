أجويرو بقميص سيتي يقترب من تحطيم رقم أوين

ويواجه مانشستر سيتي نظيره كارديف ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

ومرر بيرناردو سيلفا الكرة إلى سيرخيو أجويرو داخل منطقة جزاء كارديف في الدقيقة 32 ليسددها في شباك مضيفه ببراعة.

ويعد هذا هو الهدف الـ147 لأجويرو بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ما يجعله رقم 10 في ترتيب الهدافين التاريخيين لحقبة البريميرليج.

ويتبقى 3 أهداف لأجويرو لتخطي رقم مايكل أوين صاحب المركز الثامن في ترتيب الهدافين.