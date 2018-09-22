تعرف على مزايا نظام macOS Mojave المرتقب

من المُقرّر أن تصدر شركة أبل نظام تشغيل macOS Mojave بشكل رسمي للعامة يوم الاثنين 24 سبتمبر/أيلول 2018، وهنا سنعرض عليكم مجموعة من أبرز المزايا الجديدة التي سيتمتع بها مُستخدمي حواسب macOS.

الوضع الليلي Dark mode

نظام التشغيل MacOS High Sierra الحالي يُتيح لك تشغيل الوضع الليلي لشريط القوائم وتفضيلات شريط التطبيقات السُفلي Dock، لكنه يترك كثيرًا من المساحات المعروضة بالألوان الساطعة بين الحواف العليا والسفلى لشاشة حواسب macOS.

أما النمط الجديد فيعرض لك شاشة سطح المكتب داكنةً بالكامل، بما في ذلك خلفية سطح المكتب والتطبيقات الموجودة عليه.

وخلال العرض التقديمي في مؤتمر آبل العالمي للمطورين، أتاح النمط الداكن ظهور الصور في تطبيق Photos الخاص بعرض الصور. حتى إن نافذة Xcode بدت رائعة في النمط الداكن.

سطح مكتب ديناميكي

يمكن استغلال سطح المكتب الديناميكي استغلالًا أمثل مع النمط الداكن، وهو في الحقيقة لا يحمل فائدة أكثر من كونه عرضًا من أجل المظهر الذي يظهر عليه سطح المكتب، ولكن يا له من مظهر جذاب!

بحيث يُغير سطح المكتب الديناميكي إضاءة خلفية الشاشة الخاصة بك خلال ساعات اليوم، ليعطيك صورة الصحراء التي يُتيحها نظام Mojave بضوء صباحي دافئ، فيما يعطيك نفس الخلفية في الظهيرة بإضاءة ساطعة، وفي المساء يمكنك الاستمتاع بالضوء الليلي الرائع.

ميزة Stacks لترتيب ملفاتك على سطح المكتب

هل تشعر بالذنب من بعثرة ملفاتك على سطح المكتب الجميل؟ هل هناك الكثير من الأيقونات؟ إذا كانت طريقة تنظيم الملفات الخاصة بك غير مثالية، سوف يجعلك Mojave تشعر أنه يقدم لك خدمة تنظيف لسطح المكتب، وتنظيمًا للملفات بطريقة تجعلك تتخلص من هذه الفوضى، فينظمها لك، ويجمعها في مجموعات مرتبة وصغيرة.

ميزة Stacks تعمل على ترتيب الأيقونات المتناثرة فوق سطح المكتب، وتضعها في مجموعات تشبه الأكوام. يمكنك تنظيم أكوامك بتصنيفات حسب نوعية الملف، والتاريخ، والوسوم، وأكثر من ذلك.

ميزة عرض Gallery View لـ Finder

بدت ميزة Finder أنها لا تملك سوى 4 أساليب عرض على الدوام، وهي: Icons، وList، وColumns، وCover Flow. غير أن Mojave يضيف أسلوب عرض خامسًا في شكل Gallery.

إذ يبدو هذا الأسلوب ذا فائدة، خاصة مع استعراض الصور عبر ميزة Finder؛ لأن لوحة المعاينة تُظهر البيانات الوصفيّة للملف، وتُقدّم خيارات مُخصّصة سريعة للإجراءات التي تسمح لك مثلًا بتدوير الصورة من دون الحاجة إلى سحبها إلى تطبيق Photo، واستحداث ملف PDF، أو إضافة علامة مائية.

استخدام أكبر لأدوات Markup

يضيف Mojave أدوات Makeup إلى ميزة Finder، وأداة Quick Look، ولقطات الشاشة؛ ما يسهل التوقيع على ملف PDF، أو إضافة نص إلى أي صورة أو لقطة شاشة.

أداة جديدة لتصوير الشاشة

يقدم الإصدار الجديد Mojave أداةً جديدة لتصوير شاشتك، بنفس الطريقة التي تسير بها لقطات الشاشة في إصدار iOS 11، المخصص لهواتف iPhone. تمنحك لقطات الشاشة في Mojave معاينة فورية سريعة لإضافة النصوص، وتمنحك كذلك مزيدًا من خيارات المشاركة. ويوجد أيضًا إمكانات جديدة لتسجيل فيديو لأجزاء من المهام التي تؤديها على شاشتك.

أيقونات المُفضلة تضاف إلى Safari! في نهاية الجزء المُخصّص لتقديم الإصدار macOS Mojave من مؤتمر آبل العالمي للمطورين، ذكر نائب رئيس الشركة لهندسة البرمجيات كريغ فيديرجي، أن الأيقونات المفضلة ستضاف أخيرًا إلى متصفح Safari. 4 تطبيقات في نظام iOS يمكن نقلها إلى أجهزة Mac نفى فيديرجي بشدة رغبة آبل دمج iOS وMacOS، لكنه قال إن آبل تبدأ في مشروع يستمر لسنوات عديدة، من أجل تسهيل نقل تطبيقات من هواتف iPhone إلى أجهزة Mac. ومن أجل تقديم دليل على هذا المبدأ، أضافت آبل 4 من أهم التطبيقات التي تميز iOS في إصدار MacOS Mojave، وهي: News، وStocks، وVoice Memos، وHome. مكالمات جماعية عبر FaceTime يمكن الآن استخدام FaceTime لتنظيم مكالمة فيديو جماعيّة، إذ يُمكن انضمام ما يصل إلى 32 شخصًا إلى مكالمة FaceTime واحدة. ميزة الاستمرارية في الكاميرا يُقدّم Mojave ميزة الاستمرارية في الكاميرا. تتيح لك هذه الميزة التقاط صورة أو إجراء مسح ضوئي على مستند، وإضافتها على الفور إلى مستند في جهاز Mac الخاص بك. شغّل تطبيق المسح الضوئي أو التقاط الصورة على جهاز Mac، والتقط الصورة أو نفِّذ المسح الضوئي عبر هاتف iPhone، وستجد أن الصورة أو المسح الضوئي سيضاف إلى المستند على جهاز Mac. تحسينات مُتعلّقة بالأمان لا يمكن مشاهدة عرض تقديمي تقني في عام 2018، من دون ذكر الخصوصية والأمان. لم يُذكر مُتصفّح Safari كثيرًا خلال العرض التقديمي، لكن آبل قالت إن Mojave سوف يحظر تعقب الإعلانات على Safari، الذي يسمح لإعلانات الأحذية -على سبيل المثال- أن تظهر أمامك في كل موقع تتصفحه؛ لأنك قضيت 30 ثانية في تفحص حذاء رياضي خلال راحة الغداء. سوف يُصعّب Mojave أيضًا على الشركات تحديد جهاز Mac الخاص بك، استنادًا إلى تعريف التكوين والخطوط والمكونات الإضافية التي نصّبتها على الجهاز. تريد آبل أن تجعل جهاز ماك يبدو مثل أي جهاز آخر. فضلاً عن أن Mojave سوف يجبر التطبيقات على طلب إذن قبل استخدام الكاميرا والميكروفون الخاص بجهاز Mac، مثلما يحدث بالفعل مع تحديد الموقع، وجهات الاتصال والصور. بالإضافة إلى أن طلبات الإذن بالدخول في Mojave ستمتد لتضمّ قاعدة البيانات الخاصة بالبريد الإلكتروني، ومحفوظات الرسائل، وبيانات Safari، والنسخ الاحتياطية لخاصية Time Machine، وiTunes، والنسخ الاحتياطية من الجهاز، والمواقع، وخاصية Locations وخاصية Routines، ونظام كوكيز. إعادة تصميم متجر Mac AppStore يرتدي متجر Mac App Store حُلّة جديدة مع Mojave. وتساعد الصفحات الجديدة -اكتشف (Discover)، وابتكر (Create)، واعمل (Work)، والعب (Play)- في الوصول إلى ما تريد. ويبدو أن التطبيقات التي طال انتظارها تشق طريقها نحو Mac App Store المُعاد تصميمه، بما فيها Microsoft Office 365، و Lightroom التي تُطورها Adobe، وأيضًا محرر النصوص BBEdit من شركة BareBones.

اقرأ ايضا

التعليقات