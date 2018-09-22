دراسة تكشف سبب الشعور بالكسل

بواسطة / بتاريخ 2018-09-22 في 7:44 م /
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أرجعت دراسة كندية السبب فى كسل البعض ورغبتهم في عدم مزاولة أى نشاط حركى إلى مخ الإنسان الذي يميل بالفطرة إلى السلوكيات المستقرة والخاملة .

وأشارت نتائج الدراسة التى قادها فريق من الباحثين بجامعة كولومبيا فى كندا، إلى أن عقل الانسان يسعى ببساطة للبحث عن الأوضاع المريحة التي تضمن له الاسترخاء وفي نفس الوقت ينفر من الأعمال الشاقة التي قد تجلب له التعب لكن ذلك يختلف من شخص إلى آخر .

وقال الباحث “ماثيو بويسجونتييه” : ما توصلنا إليه فى هذه الدراسة يثير الكثير من الدهشة، حيث تبين أن تجنب ممارسة أى نشاط حركى والتمتع بالخمول لا يريح العقل كما يظن البعض بل أنه يكون أكثر أجهاداً من القيام بعمل شاق لكون مراكز التفكير في العقل تظل تعمل بشكل متواصل لملئ أوقات الكسل والاسترخاء .

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