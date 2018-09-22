شاهد بالصور | أكبر غواصة تخفي في العالم

كشف الجيش الروسي عن أكبر غواصة تخفي تم انتاجها، وسط احتفال مهيب في محطة أدميراتلي لتصنيع السفن والغواصات بمدينة سانت بطرسبورج.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن الغواصة الجديدة التي تحمل اسم “كروندستادت”، تأتي في إطار مشروع أطلقته البحرية الروسية تحت اسم “بروجيكت 677″، لتطوير سلاح البحرية.

الغواصة الجديدة تحظى بإمكانيات مذهلة، إذ يبلغ طولها 68 متر، ويمكنها التخفي تحت المياه لمدة 45 يوم متواصلة دون الحاجة للظهور فوق سطح المياه.

وجرى احتفال مهيب في سانت بطرسبورج، للانتهاء من تصنيع هذه الغواصة وتنزيلها إلى المياه.

وقال مدير محطة أدميراتلي للتصنيع البحري، ألكسندر بوزاكوف أن أهمية هذا الحدث كبيرة بدرجة لا يمكن وصفها.

وبدأ العمل على بناء هذه الغواصة منذ 2005، لكن تم التوقف عن العمل عليها لعدة أعوام بسبب نقص التمويل، حتى استئنف العمل مجددا في 2013.

تتمتع الغواصة أيضا بـ 18 منصة إطلاق توربيدات وصواريخ، كما أنه تضم نظام خاص بتوفير الهواء للتنفس للفريق الذي يعمل عليها، الأمر الذي يجعلها بغير حاجة إلى الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي.

ويمكن للسفينة أن تبقى تحت المياه لمدة 90 يوم أيضا، عند الضرورة، لكنها بحاجة إلى الخروج إلى السطح بعد هذه المدة من أجل صحة الضباط عليها وكذلك للحصول على الطعام اللازم.

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