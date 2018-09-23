شاهد بالفيديو | لاعب يتعرض لموقف غريب خلال تحيته للجمهور

سقط اللاعب بنيامين كولولي بنادي زيوريخ السويسري، في فجوة امام معجبيه، بعد قفزه خلف لوحة الاعلانات ليحيي جمهوره، ليختفي بعدها عن الأنظار لعدة ثوان بعد تسجيله ضربة جزاء في مرمى خصمه خلال دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” اثناء تصوير ، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عامًا، شوهد يركل ضربة الجزاء ليسددها في المرمى، ويركض نحو الجماهير في ملعب جي بي إس في قبرص في 20 سبتمبر.

ويوضح الفيديو لاعب زيوريخ ينجح في القفز أعلى لوحة الاعلانات موضوعه بالملعب عابرًا الحاجز الأول بسهولة ولكن بعدها يقع مباشرة في فجوة بين الحاجز ولوحة الإعلانات ويختفي عن الأنظار لعدة ثوان في مشهد فاجأ جميع الحاضرين.

اقرأ ايضا

التعليقات