شاهد بالصور | منزل زها حديد المعروض للبيع

تركت المعمارية الأسطورية، زها حديد، بصمتها على العالم، من خلال العديد من التصميمات لمعالم صارت بارزة في العديد من بقاع العالم.

فعلى الرغم من أنه من السهل التعرف على بصمتها المعمارية في المباني العامة التي صممتها، إلا هناك سؤال يطرح نفسه؟ كيف سيكون تصيمم المنزل الذي كانت تعيش فيه في مدينة ميامي، بالولايات المتحدة؟

يوضح موقع “ماي مودرن مت” المهتم بالترفيه، أنه رغم أن زها حديد لم تضع تصميم لمباني في ميامي سوى لمتحف “وان ساوثند” إلا أنها وضعت تصميم لمبنى آخر، وهو منزلها الذي عاشت فيه.

يبين الموقع أن منزل زها حديد في مدينة ميامي بيع مؤخرا بمبلغ 5,75 مليون دولار، وسمح بالتقاط بعض الصور فيه، ليكشف عن التصميم الخاص الذي وضعته زها حديد لنفسها.

يقع على مساحة 2541 قدم مربع، يطل هذا المنزل مباشرة على المحيط الإطلنطي، ومليء بمنحنيات رائعة ذات خطوط انسيابية وتصميم مستقبلي، وهو الشكل التصميمي المعروف عن زها حديد بتطبيقه.

يضم المنزل ثلاثة حمامات وأربعة غرف نوم، مصممة كأنها تحفة نحتية، يجعل المنزل يناسب واحدة من أهم المصممات خلال العصر الحديث.

بعد وفاة زها حديد في 2016، وضع المنزل للبيع بقيمة 10 مليون دولار، قبل تخفيض المنزل إلى 5,75 مليون دولار، ليشتريها شخص، لم يكشف عن هويته حتى الآن.

يتميز المنزل أيضا بكونه ذات نوافذ كبيرة تجعل البيت وكأنه مفتوح في الهواء الطلق وكذلك لرؤية المحيط بسهولة من على السرير، الأمر الذي يوفر مناظر مذهلة للمكان المحيط بالمبنى.

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