432 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 63 مليون في “الثنية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 432 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 181 مبايعة بقيمة 304 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضى بقيمة 140 مليون درهم و 167 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 164 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم فى منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة فى نخلة جميرا بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 8 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 49 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها30 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 128 مليون درهم منها 19 رهونات أراضى بقيمة 88 مليون درهم و 29 رهونات فلل وشقق بقيمة 40 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 40.2 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 12 مليون درهم.

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