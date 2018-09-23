عقدة نهائي دوري الأبطال لا تزال تؤرق كاريوس

استعاد الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول والمعار لبشكتاش التركي حاليًا، ذكريات نهائي دوري أبطال أوروبا، في العاصمة الأوكرانية كييف، بالموسم الماضي.

وكان كاريوس أحد الأسباب التي أدت لخسارة ليفربول في المباراة النهائية أمام ريال مدريد، بوقوعه في الخطأ مرتين، أسهما في تلقي فريقه هدفين خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي (3-1).

وقال كاريوس في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “لا أحد يعرف إلى أي مدى كانت أخطائي بسبب إصابتي. هذا ليس مبررًا، ولكنه تفسير”.

وأضاف: “لا أعلم إذا ما كان راموس الذي لم يعتذر يعلم ذلك أم لا. لقد أظهرت الاختبارات إصابتي بعجز بصري. في الظروف العادية لن أرتكب مثل هذه الأخطاء”.

وأصبح كاريوس مثارًا للسخرية لعدة أسابيع بعد نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بسبب الأخطاء التي ارتكبها، فيما كان هناك تأكيدات على أن ذلك بسبب إصابة تعرض لها نتيجة ضربة من راموس.

ويقول الحارس عن إعارته للفريق التركي: “لقد اخترت بشكتاش لأنني أريد تحدٍ جديد. لقد لعبت في الدوري الألماني والإنجليزي، والآن لدي فرصة اللعب لفريق أوروبي كبير آخر”

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