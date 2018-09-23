شاهد بالفيديو | نجاة راكب دراجة بأعجوبة من موت محقق

نجا أحد هواة ركوب الدراجات في البرازيل بأعجوبة من موت محقق، عندما اجتاحته سيارة وحملته مع درّاجته على غطاء محركها، قبل أن تصطدم بشجرة وتقتلعها ثم ترتطم بجدار قريب.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” شريط فيديو يحبس الأنفاس عن هذا الحادث الحادث الذي كتبت فيه الحياة بأعجوبة لراكب درّاجة هوائية أسعفه الحظ وحده من موت محقق.

وفي اللقطات التي عرضتها الصحيفة، يمكن مشاهدة كيف “اختطفت” سيارة فقد سائقها السيطرة عليها، راكب دراجة صودف وجوده في المكان، وحملته لمسافة على غطاء محركها، قبل أن تجتاح شجرة وتقتلعها من مكانها، ثم تصطدم بجدار مبنى مجاور وتقذف بالضحية إلى تحت عجلاتها، لكنه يخرج بعد هنيهة كما لو أن كل هذا الكابوس المروري مرّ مرور الكرام بجانبه..

كما تظهر المشاهد فتاة مراهقة تخرج من خلف مقود السيارة التي يتصاعد منها الدخان، لتسقط على الفور فاقدة الوعي. لكن الدراج يهب واقفا بشكل مستقل من تحت العجلات بنفسه ودون أي مساعدة، ويبدو سليمًا تمامًا.

وفي وقت لاحق تم نقل كلاهما إلى المستشفى بعد أن أصيبا بإصابات طفيفة.

واتضح بعد هذا الحادث المروّع، أن الفتاة التي كانت خلف المقود، قررت خلسة ركوب سيارة أمها عندما لم تكن الأخيرة في المنزل، وهي غير حائزة على رخصة قيادة.

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