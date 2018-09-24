“الاقتصاد” تتيح إعادة السيارة المستعملة بعد شرائها

قالت وزارة الاقتصاد أنها ستعرض على اللجنة العليا لحماية المستهلك العقد الموحد للسيارات المستعملة في نسخته الأولية، متوقعة أن يتم إنجاز العقد بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري وأوضحت الوزارة، أن العقد الموحد سيتضمن عدداً من الشروط لحماية المستهلكين، مشيرة إلى أنه وفقاً للعقد الجديد، يحق للمستهلك استعادة قيمة المركبة المستعملة كاملة بعد شرائها في حال عدم مطابقتها للمواصفات التي حددها البائع، وعدم قبول المستهلك بمواصفات أخرى.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن العقد الجديد سيتضمن عدداً من الشروط لحماية المستهلكين في مقدمتها ضرورة إصدار فاتورة الشراء، التي تتضمن اسم المتعاقدين «البائع المزود والمشتري» وأوصاف السيارة المباعة بصورة دقيقة وقيمة الوحدات المباعة وطريقة الدفع ووقت تسليم السيارات المستعملة المباعة ومكان التسليم والطرف الذي يتحمل نفقات التوصيل والخدمات اللازمة، إن وجدت، وتوقيع الطرفين أو من يمثلهما قانوناً.

ولفت النعيمي، إلى أن العقد الجديد يتضمن أيضا شروطاً يتعين على المستهلك التأكد منها قبل إبرام عقد السيارات المستعملة وتشمل تحديد سنة الصنع بدقة، وإذا كانت هناك أي شروط أخرى فيجب تحديد ذلك في بنود العقد، مبيناً أنه يجب على المستهلك التأكد كذلك من وجود بند يحدد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان، ويفضل الفحص الشامل للسيارات المشتراة إضافة إلى تحديد طريقة سداد القيمة وتسليم المشتري جميع المستندات الخاصة بالمركبة، كما يتضمن العقد شرط تحمل البائع نتيجة إخفائه هذه العيوب في حال وجود أية عيوب.

وبحسب بنود العقد، فإن جميع مصروفات فحص المركبة ونقلها وترخيصها وتسجيلها والتأمين عليها يتحملها المشتري وحده، ولا يحق مطالبة الطرف الأول بذلك إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، ويشترط أن يكون ذلك مكتوباً بصورة واضحة.

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