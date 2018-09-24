دراسة : التحفيز الكهربائي للمخ يغير أخلاق المجرمين

يمكن لتحفيز الدماغ أن يغير من أخلاقيات المجرمين بحيث يشعرون بالندم على جريمتهم ، وفقًا لأحدث الدراسات الطبية التى أجريت فى هذا الصدد .

وأوضح الدكتور”نيك ديفيس” الأستاذ فى جامعة “مانشستر متروبوليتان” فى لندن :” لقد ثبت بالفعل أن التحفيز الكهربائى للدماغ يعمل على تغيير الخيارات الأخلاقية لشخص ما ، مما يدل على أن البوصلة الأخلاقية ليست ثابتة ويمكن تغييرها بسهولة .. يستخدم التحفيز الدماغى ، المعروف بإسم “تحفيز التيار المباشر عبر الجمجمة “، الأقطاب الكهربائية لجعل خلايا المخ أكثر حساسية وأكثر إحتمالا لتصبح نشطة .

وأضاف ديفيس – فى سياق الأبحاث التى نشرت فى عدد سبتمبر من مجلة “نيو ساينتست” -:” إذا كان بإمكانك أن تجعل شخصا ما يشعر بمزيد من الأسف والندم على ارتكابه جريمة ما ، فيمكننا المطالبة بتقصير مدة العقوبة إذا ما وافقوا على التحفيز الكهربائى مشيرا إلى أن المجرم قد يحصل على عمليات محاكاة منتظمة – ربما واحدة فى الإسبوع – والتى قد يتعين إستمرارها بعد مغادرته السجن .

وتابع :” يمكن إستخدام تحفيز الدماغ لجعل المجرمين يشعرون بمزيد من الأسف على الجرائم التى ارتكبوها ، فيمكننا التدخل بشكل مباشر فى المعالجة الأخلاقية الأساسية لشخص ما ويعتقد معظم الأشخاص أن قانونهم الأخلاقى هو الشىء الذى يحدد توجهاتهم ، لذا فإن هذه الحقيقة يمكن تغييرها وهو أمر قد يكون جيدا ، خاصة فى حال كان الشخص مجرما .

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