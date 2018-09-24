شرطة أبوظبي تضبط عصابة تخصصت في سرقة الكوابل الكهربائية وتكشف تواطؤ الناطور بالجريمة

ضبطت شرطة أبوظبي، عصابة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص، اشتركوا بسرقة كميات كوابل كهربائية من إحدى المواقع الإنشائية لشركة خاصة، مستخدمين حافلة صغيرة تم تغيير هيكلها الداخلي، بدون ترخيص لاستيعاب أحجام المسروقات.

وتمكّن فرع مكافحة السرقات الكبرى في قسم مكافحة الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، من ضبط الجناة.

وكشفت التحقيقات تحايل “الناطور” الشخص المعني بحراسة الموقع، والعقل المُدبّر للسرقة، بعدما دارت الشكوك حوله محتالاً بتعرّضه للتهديد والضرب والتقييد والحجز من قبل أفراد العصابة، ظناً منه أن تنطلي خدعته الماكرة على العيون الساهرة.

وأرجع العقيد عمران أحمد المزروعي، مدير المديرية بالإنابة، تفاصيل الواقعة، إلى ورود بلاغ من مركز شرطة المدينة في مديرية شرطة العاصمة، يفيد بسرقة أسلاك كهربائية من قبل مجهولين من موقع إنشائي(غير مؤمن بوسائل الحماية اللازمة) في أبوظبي.

وقال إنه تم على الفور مباشرة الإجراءات في الموقع، وأظهرت المعاينة الأولية أن وراء عملية السرقة عصابة متخصصة ارتكبت الفعل الإجرامي بأسلوب مدروس ومخطط له منذ البداية، متسترين بجنح الليل لتنفيذها، ومستخدمين طرقاً فنية، ومقصات ومناشر ومفكات وأدوات حديدية تقليدية مختلفة لقطع الكوابل (التوصيلات) الكهربائية، والفرار من مكان الجريمة بعد تقييد الناطور المتواطئ معهم في تآمرهم، واحتجازه في غرفة بالموقع لحين اكتشاف السرقة صبيحة اليوم التالي بعد بداية العمل الرسمي، موضحاً أنه تم إعداد خطة أمنية دقيقة، أسفرت عن ضبط الجناة المتورطين فيما أظهرت التحقيقات استخدامهم عدداً من المركبات وحافلة في تحركاتهم وتنقلاتهم.

واعترف أفراد العصابة، خلال الاستجواب ومواجهتهم بالأدلة، وما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، بالاشتراك جميعاً بتشكيل عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك المغذية للطاقة الكهربائية، لبيعها عشوائياً كقطع غيار تالفة “خردة” في المناطق الصناعية، بغرض جني الأموال بطريقة غير مشروعة، وجرى تحويلهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة، استكمالاً في التحقيق بملابسات الواقعة.

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