1.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 87 مليون في “الخليج التجاري”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.5 مليار درهم وكانت أبرزها رهون بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 52 إجراء.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 116 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضى بقيمة 250 مليون درهم و 88 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 150 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم فى منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.1 مليار درهم منها 21 رهونات أراضى بقيمة 1 مليار درهم و 31 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة جميرا الثانيه بقيمة 734 مليون درهم وأخرى فى منطقة الخليج التجارى بقيمة 233 مليون درهم.

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