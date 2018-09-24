طواقم تحكيمية إماراتية تدير تقنية حكم الفيديو في دوري المحترفين السعودي

كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الإماراتي كلا من الحكمين الدوليين يعقوب الحمادي حكم فيديو أول ، وعبد الله ناجي حكم فيديو ثانٍ ، لمباراة فريقي النصر والتعاون ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام مساء اليوم في تمام الساعة 9:10 مساء بتوقيت الإمارات ، الساعة 8:10 م بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الملز بالعاصمة الرياض.

فيما كلفت اللجنة الحكميين الدوليين يحيى الملا حكم فيدو أول ، وصقر الزعابي حكم فيدو ثانٍ ، لمباراة فريقي الفتح والهلال والتي ستقام مساء اليوم في تمام الساعة 7:10 م بتوقيت الإمارات ، الساعة 6:10 م بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتلعب على ستاد الأمير عبد الله بن جلوي.

وقال أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام ، أن هذه التعيينات تأتي بطلب من الأشقاء في لجنة الحكام في اتحاد الكرة السعودي ، في إطار التعاون الأخوي المشترك بين اللجنتين والاتحادين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كل الصعد ، مشيرا إلى أن مشاركة أطقمنا التحكيمية في إدارة مباريات الدوري السعودي مستمرة ، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستعانة بكوادر تحكيمية إماراتية في إدارة مباريات الكرة السعودية ، مؤكدا أننا كمنظومة تحكيمية نفخر ونعتز بهذا التعاون مع الأشقاء في المملكة الحبيبة ، ويسعدنا دوما تبادل الخبرات الإدارية والفنية ضمن سعينا للارتقاء بواقع الكرة في بلدينا ، وتنسيقا للمواقف الرياضية المشتركة التي تجمع بين مؤسساتنا وأنديتنا على مختلف الصعد الرياضية.

وتمنى مدير إدارة الحكام ، كل التوفيق والنجاح لطاقمي تقنية الفيديو في إدارة هاتين المباراتين المهمتين ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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