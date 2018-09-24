مدير برشلونة: جائزة الأفضل “فقدت مصداقيتها”

انتقد خافيير بورداس، مدير برشلونة، غياب ليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من فيفا.

وقال بورداس، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “غياب ميسي عن القائمة النهائية يفقد هذه الجائزة مصداقيتها”.

وأضاف: “ميسي هو الأفضل في العالم على جميع الأصعدة، والجميع يعلم ذلك”.

وتابع: “إذا وضعت ميسي مكان مودريتش، فسيكون أفضل، يملك معدل تمريرات حاسمة أفضل والأمر نفسه من حيث إنهاء الهجمات، إنه الأفضل منذ سنوات عديدة”.

ومع ذلك اعترف بورداس، أن مودريتش هو المفضل للفوز بالجائزة على حساب كريستيانو رونالدو.

وأتم “مع ذلك، إذا كنا نتذكر الموسم الماضي، حيث أنهى برشلونة الليجا متقدمًا على ريال مدريد بفارق 17 نقطة، وبالتالي يجب أن يكون هناك المزيد من لاعبي برشلونة في الترشيحات”.

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