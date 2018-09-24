دراسة: قشور الفواكه والخضراوات غذاء مكتمل الفوائد

قالت دراسة أجريت مؤخراً ونشرت نتائجها في مجلة الزراعة وكيمياء الغذاء الأسترالية، أنه يمكن لمضادات الأكسدة القوية التي تسمى “فلافونويدات” وتوجد بكثرة في قشور البرتقال واليوسفي أن تخفض مستويات الكوليسترول في الجسم ، كما أن قشر التفاح يحتوي على كاروتينات تساعد في الحفاظ على صحة العينين، وتكافح السرطانات وتحمي من أمراض القلب.

واكتشف فريق بحث تايواني من جامعة تشانج شان الطبية، أن مستخلص قشر الموز يعالج الاكتئاب، لأنه غني بهرمون موازنة المزاج، كما يحمي شبكية العين لأنه يحتوي على اللوتين، يحمي خلايا العين من التعرض للأشعة فوق البنفسجية .

ومن بين الفواكه والخضراوات الأخرى التي أبرزت الدراسة أهمية إدخال قشورها في الطعام بأي شكل مستساغ، جاء الكيوي الذي تحتوي قشرته على المركبات الفينولية، مثل مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للسرطان والالتهابات والحساسية .

كما وجدت الدراسة أن البطاطا تحتوي قشورها على فيتامين «ج» أكثر من البرتقال، إلى جانب ألياف قابلة للذوبان وبوتاسيوم وفوسفور وحديد و زنك، لذلك هي مثالية لأي شخص يتطلع إلى الوقاية من نزلات البرد وتعزيز جهاز مناعته، ثم تأتي قشور الأناناس السميكة الممتازة لمن يعانون من عسر الهضم، حيث تساعد في هضم الطعام واستيعابه بشكل أسرع، ما يقلل من الانتفاخ .

اقرأ ايضا

التعليقات