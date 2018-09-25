أبيض الشباب يواجه العراق في البروفة الثانية غداً

يخوض منتخبنا الوطني للشباب تحت سنة غداً الأربعاء تجربة ودية ثانية أمام نظيره المنتخب العراقي باستاد زعبيل بنادي الوصل في إطار تحضيراته للمشاركة في منافسات نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال الفترة من 18 أكتوبر حتى 4 نوفمبر القادمين، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا 2019 .

وكان الأبيض الشاب خسر وديته الأولى أمام أسود الرافدين بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت أمس باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة في تجربة مفيدة حرص خلالها الجهاز الفني للأبيض بقيادة الفرنسي لودفيك باتيللي بإشراك عدد كبير من العناصر الموجودة في صفوف المنتخب لمنحهم الفرصة والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل خوض غمار البطولة .

من جانبه أطمأن سعادة حسن عبدالوهاب القواضي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على إصابة اللاعب سلطان سعيد مفتاح، والتي تعرض لها إثر كرة مشتركة مع أحد لاعبي المنتخب العراقي في ودية أمس، واستدعت نقله لمستشفى الكويت الأقرب لنادي الشارقة، حيث حرص القواضي فور إنتهاء المباراة على التواجد مع الطاقم الطبي للمنتخب، والذي أجرى أشعة على قدم اللاعب، وتم التأكد من أن الإصابة لا تتعدى كونها كدمة في القدم اليمنى، تلزمه للخضوع للراحة خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن المعسكر الحالي يستمر حتى يوم الثالث من أكتوبر المقبل، يغادر بعدها الأبيض لمعسكره التحضيري الأخير في ماليزيا، والذي سيُقام في الفترة من 6 إلى 14 من الشهر ذاته ، يخوض خلاله الأبيض الشاب مباراتين وديتين أمام المنتخب الماليزي.

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