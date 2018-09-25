الشحي قهر «السرطان».. وتحوّل إلى بطل آسيا للقوة البدنية

من سرير المرض إلى منصة التتويج .. هكذا تبدلت حياة الشاب المواطن أحمد الشحي الذي خاص رحلة مطولة للعلاج من سرطان الدم في أمريكا ونجح مؤخراً في التتويج بميدالية برونزية ضمن صفوف منتخبنا الوطني للقوة البدنية خلال بطولة آسيا التي أختتمت منافساتها في دبي أمس .

وقال الشحي البالغ من العمر 17 عاما : بعد انتهاء فترة علاجي من مرض اللوكيميا في الولايات المتحدة، التي استغرقت سنتين ونصف السنة، وشفائي منه بشكل كامل عانيت الآثار الجانبية للعلاج، ونصحني أحد الرياضيين الأصدقاء المقربين مني بممارسة الرياضة لذلك أتجهت لرياضة بناء الأجسام والقوة البدنية .

وأضاف الشحي : شجعتني مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التي قال بها (أكره رابع المستحيلات)، وقادتني لكي أضع قدمي على الطريق نحو الهدف السامي بأن أكون لاعباً دولياً في رياضتي، وهدفي أن أتطور بأدائي بشكل اكبر وصولاً للعالمية».

وأكمل «أشعر بسعادة أخرى لكون أخي عمر بدأ هو الآخر بممارسة رياضة القوة البدنية أسوة بي وفاز ايضاً بميدالية فضية في بطولة آسيا الحالية، لنكون اول شقيقين يفوزان بميداليتين دوليتين في بطولة قارية واحدة في بطولة آسيوية».

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