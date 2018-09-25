جريزمان: رفض “البارسا” أصعب قرار في حياتي

اعترف النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، أنه واجه أصعب موقف في مسيرته الكروية عندما اضطر للاختيار بين ناديه الحالي أتليتكو مدريد وبين نادي برشلونة، الذي كان اقترب كثيراً من التوقيع له خلال الميركاتو الصيفي الأخير.. ففي حديث لبرنامج «تيلي فوت» بالقناة الأولى للتلفزيون الفرنسي، تطرق جريزمان إلى أكثر من موضوع من بينها شعوره بعد فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، وطموحاته وأهدافه بالنسبة للموسم الحالي، وأيضاً القرار الصعب الذي اضطر إلى اتخاذه بالبقاء مع الروخيبلانكوس وصرف النظر عن الانتقال لصفوف البارسا.. كما اعترف جريزمان أنه يتحمل بدرجة كبيرة مسؤولية فشل فريقه الإسباني في تخطي دور المجموعات في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» الموسم الماضي، بعدما حل ثالثاً في ترتيب مجموعته. وقال: هذا الخروج المبكر من البطولة، كان بسببي لأنني لم أكن وقتها في حالة جيدة ذهنياً.

ورداً على سؤال يتعلق بمشاعره وزملائه تجاه فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم، قال جريزمان: متعة ما بعدها متعة.. ويا لها من لحظات رائعة تلك التي عشناها بعد حمل كأس البطولة.. منتهى الفرح والبهجة والفخر، بل ووصل الأمر ببعض اللاعبين إلى درجة عدم تصديق أننا حققنا هذا الإنجاز العالمي، وخاصة اللاعبين الأصغر سناً وهم ليسوا قليلين.

وعن صفقة انتقاله للبارسا والسر وراء فشلها بعد أن كان الفريق الكتالوني قاب قوسين أو أدنى من الحصول على توقيعه، قال جريزمان: بعد طول تفكير استقر رأيي على البقاء مع الإتليتي.. هنا منحوني كل شيء، بل أهم شيء وهو الحب.. حب الجماهير وإدارة النادي والمدير الفني دييجو سيميوني، الذي أدين له بالفضل الكبير، وزملائي اللاعبين. وأضاف قائلاً: كانوا على استعداد لتحقيق أي مطالب خاصة لي من أجل البقاء، وهذا الأمر لامس قلبي بصورة كبيرة، وكان أصعب قرار اتخذته طوال مسيرتي الكروية، واحتجت لوقت طويل من التفكير وأشركت معي زوجتي، لدرجة أنني أيقظتها ذات يوم في الساعة الثالثة صباحاً، لكي نتحدث في هذا الموضوع من أجل اتخاذ قرار بشأنه.

ورداً على سؤال بشأن أهدافه وخططه المستقبلية وطموحاته مع «الروخي بلانكوس» في هذا الموسم الجديد، قال أنطوان جريزمان: بالنسبة لدوري الأبطال سنحاول أن نقدم أداء أفضل في قادم المباريات حتى لا نكرر سقطة الموسم الماضي، وسنسعى للتأهل للأدوار النهائية لهذه البطولة، بل إنني أحلم بإحرازها بعد أن فشل أتليتكو مدريد في ذلك مرتين في السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف قائلاً: أما بالنسبة للدوري الإسباني، فسوف نحاول مزاحمة برشلونة وريال مدريد على القمة من أجل الفوز باللقب. وعندما طلب منه مقدم برنامج «تيلي فوت» أن يدلي برأيه فيما يتعلق بعدم اختياره ضمن المرشحين الثلاثة للقب أفضل لاعب في أوروبا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي «يويفا» وأيضاً بالنسبة لجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رفض جريزمان التعليق واكتفى بالقول: إنني أنتظر جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم، وأعتقد أن ما حققته في الموسم المنتهي يؤهلني لكي أكون واحداً من الثلاثة، الذين سيقع عليهم الاختيار في التصفية النهائية.. نعم أستحق ذلك وأنتظرها بلهفة !

جدير بالذكر أن جريزمان المولود في 21 مارس 1991 «27 سنة» حقق خلال الموسم المنقضي بطولتين كبيرتين الأولى أوروبية وهي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، والثانية عالمية وهي بطولة كأس العالم بروسيا مع منتخب «الديوك» الفرنسية.

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