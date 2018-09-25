لامبارد: مورينيو لا يزال مدربا عظيما

ديربي كاونتي تحت قيادة فرانك لامبارد يواجه مانشستر يونايتد تحت قيادة جوزيه مورينيو اليوم الأربعاء بكأس رابطة المحترفين.

ولامبارد وجه كلمات الثناء والمديح لمدربه السابق قائلا: “عندما تكون مدربا لمانشستر يونايتد وتملك تلك السيرة الذاتية وخلفية كخلفية مورينيو وهذا ليس تاريخا قديما بل حديثا فإنك تتحدث عن مدرب عظيم”.

وأضاف “فيما يخص مصطلح الاستثنائي فإنها مجرد كلمات، وفيما يخص كونه مدربا عظيما فهذا شيئا أكيدا”.

وعن وصف مورينيو نفسه بالاستثنائي عاد لامبارد بالذاكرة إلى ذلك المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه مورينيو مدربا لفريقه تشيلسي.

وقال: “شاهدت ذلك وأحبتته، كان شيئا مختلفا، ولكن الثقافة الإنجليزية لا تُدعم ذلك بأن تقول على نفسك أنك استثنائي لكن هذه الطريقة هي من جعلتني أحبه”.

وأوضح متطرقا إلى الجانب الإنساني “لا يمكنني نسيان حينما توفت والدتي وكان هو وقتها في إنتر، كان يحادثني دائما وهذا شيء لا يمكن أن أنساه”.