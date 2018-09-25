شاهد بالصور | فنانون يصنعون تماثيل عملاقة من مواد معاد تدويرها

هل شاهدت سلسلة أفلام ” transformers” الشهير، حينما تتحول السيارات إلى إنسان آلي ضخم؟ الآن بإمكانك أن ترى هذه الآلات الضخمة أو المتحولون الذين في الفيلم.

نجح مجموعة من الفنانين يطلقون على نفسهم اسم “كريت وورك” في مدينة فاتومثاني بتايلاند في تحويل هذه الكائنات الاسطورية إلى حقيقة من خلال إعادة تدوير آلات ومخلفات معدنية لصناعة العديد من التماثيل المذهلة التي ظهرت في العديد من الأفلام من بينهم الإنسان الآلي في سلسلة Transformers.

يوضح موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير أن هؤلاء الفنانون استخدموا مخلفات المعادن، مثل سيارات لم تعد مستخدمة ودراجات نارية وأجزاء من آلات ومواد أخرى من أجل تحويلها إلى تماثيل عملاقة ذات تفاصيل مذهلة.

ويشير الموقع إلى أن هذه المجموعة لديهم خبرة تمتد لـ 12 عاما في صناعة أعمال فنية مصنوعة من مخلفات المعادن.

وتختلف أعمال “كريت جروب” من تماثيل صغيرة، إلى تماثيل ضخمة، حيث يقضون ما بين 45 إلى 60 يوما على عمل التمثال الواحد.

ويوضح الموقع أن الأفلام تشكل نقطة إلهام رئيسية في أعمال هذه المجموعة من الفنانين، الذي يعملون على تصميم هذه الحيوانات الغريبة في أفلام مثل “Alien” “The Predator” “The Terminator” “Transformers” وغيرها من الأفلام.

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