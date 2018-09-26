طفلة كادت تُغرق أسرة مواطنة في أبوظبي وعربي أنقذ الموقف

أنقذ عربي يوم السبت الماضي أسرة مواطنة مكونة من أم وبناتها الثلاثة من الغرق في بحر الشليلة بمدينة الرحبة بأبوظبي .

وقال العربي الذي يدعى “هشام مستريحي” أنه توجَّه يوم الحادث إلى بحر الشليلة قادماً من مدينة العين، هو واثنان من أصدقائه أحدهما طبيب والآخر ممرض، لممارسة هواية الصيد على شاطئ الشليلة ولم تمض لحظات حتى سمع الأصدقاء صوتاً قادماً من على بعد 200 متر من مكان جلوسهم يستغيث طالباً النجدة، فلما اقترب الشباب من مكان الصوت وجدوا ثلاث فتيات في أعمار مختلفة يصارعن الموت وسط الأمواج وكانت أمهن قد لحقت بهن في محاولة لإنقاذهن.

وتابع الرجل بأنه كان على دراية بالسباحة عكس أصدقائه فلم يتردد لحظة في النزول إلى البحر، حيث قام بإنقاذ الفتيات واحدة تلو الأخرى، ومن ثم عاد وأنقذ الأم التي كانت من شدة خوفها تدفعه إلى أعماق البحر، لكنه أصرّ على إنقاذها، ومن ثم تولى إسعاف شرطة أبوظبي نقل البنات ووالدتهن إلى مستشفى الرحبة لتلقي العلاج، حيث كانت الأم غائبة عن الوعي.

ووفق تفاصيل الحادث فقد كانت الأسرة تتنزه على شاطئ الشليلة برفقة والدتهم ليتفاجأوا جميعاً بأن إحدى الفتيات وعمرها 8 سنوات والتي كانت تلعب على الشاطئ قد جرفتها الأمواج إلى الداخل وبدأت تصارع الموت، فما كان من الأخت الثانية وعمرها 19 عاماً إلا أن اتجهت إلى مكان أختها في محاولة لإنقاذها لكنها أيضاً واجهت نفس المصير وأصبحت في دائرة الخطر لتحاول أخت أخرى إنقاذهن دون فائدة، حيث كانت الأم في حالة من الخوف الشديد على فتياتها لتتوجه إلى مكانهن في محاولة لإنقاذهن ولكن لم تستطع هي أيضاً.

وقال هشام إنه أصر على إنقاذ الأسرة واحدة تلو الأخرى حتى تمكن أخيراً من إنقاذ الأم التي أصبحت حالتها مستقرة واستفاقت من الإغماء وما زالت تتماثل للشفاء.

وقالت الأم أنها تشكر الله الذي سخر لها من ينقذها وأسرتها من الموت مشيرة أنها لن تستطيع أن توفي الشكر لمن أنقذ عائلتها .

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