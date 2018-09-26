7 أسباب وراء هيمنة لاعبي العين وشباب الأهلي على قائمة المنتخب

رصد رياضيون من بينهم محمد مطر غراب وسالم جوهر وسلطان الفلاحي ، سبعة أسباب لسيطرة لاعبي العين وشباب الأهلي على قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم، متوقعين أن يستمر حصول الناديين على «نصيب الأسد» في قائمة المنتخب خلال الفترة المقبلة، موضحين أن أبرز هذه الأسباب يتمثل في استقطاب الناديين في السنوات الخمس الماضية صفوة اللاعبين، والنجاح في تطوير أدائهم، بجانب رغبة الأجهزة الفنية المتعاقبة على المنتخب الوطني في الاعتماد على اللاعب الجاهز وصاحب الخبرة الدولية، رغبة منهم في تحقيق نتائج سريعة، وكذلك البيئة الجاذبة في كلا الناديين التي حفزت اللاعبين على الانتقال إليهما.

وقالوا إن لاعبي فريقي العين وشباب الأهلي لديهم من الخبرات ما يساعدهم على التواجد في الفترة المقبلة في المنتخب الوطني، وإن معظم اللاعبين تدرجوا في منتخبات المراحل السنية وصولاً للمنتخب الأول تحت قيادة المدرب الوطني مهدي علي، وأكدوا أن من بين الأسباب أيضاً استمرار فريق العين بالمنافسة في الألقاب .

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