شاهد بالصور | مدينة القصور في روسيا

مدينة القصور الملونة وقلعة الكريملن، أنها أوجليش، المدينة القديمة الواقعة في غرب روسيا على نهر الفولجا، والتي تعد واحدة من الأيقونات السياحية في روسيا.

وبحسب موقع “تريب سافي” المهتم بالسفر، فإن أوجليش هي مدينة صغيرة تضم حوالي 37 آلف مواطن، وتقع على نهر الفولجا، على بعد 136 ميل شمال موسكو.

تمتاز هذه المدينة بقصورها المذهلة وكنائسها القديمة الملونة، كما أنها تضم ميناء جميل، يشكل واحدا من 3 ميناوات واقعة على النهر، بعد ميناء سانت بطرسبورج وميناء موسكو.

وضعت اليونسكو الجزء القديم من هذه المدينة على قائمتها للتراث الانساني.

لأوجليش تاريخ طويل، إذ أنها كانت المكان المفضل لإيفان الرابع المعروف باسم “إيفان الرهيب” الذي حكم روسيا خلال القرن السادس عشر، كما ان أبنه، دميتري، قتل في هذه المدينة عام 1591، وقد بنيت كنيسة سانت دميتري في موقع مقتله، والملونة باللون الأحمر، للتعبير عن مقتله.

هذا التاريخ الطويل جعل المدينة في مركز اهتمام النبلاء في روسيا خلال هذه الفترة، والذين بنوا فيها العديد من المباني ذات الالوان البديعة.

يبين الموقع أن المباني في هذه المدينة بنيت على طرازات متنوعة، لكن الكثير منها بني بالأسلوب الكلاسيكي الروسي الذي ساد القرن السادس عشر، بالإضافة إلى المباني الحجرية.

تضم المدينة أيضا متحف أوجليش والذي يضم العديد من الأسلحة القديمة وقطع دينية كانت في المدينة.

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