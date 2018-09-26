تطبيق Waze يتوفر الآن على منصة Apple CarPlay

إذا كنت تمتلك جهاز آيفون وفي حاجة إلى اتجاهات القيادة، فمن المحتمل ان يكون لديك الحل مع دعم تطبيق Waze في منصة CarPlay.

ولقد جاء هذا الدعم بعد أيام قليلة من تحديث خرائط جوجل. فيمكن لتطبيق Waze الاستفادة من الشاشة الموجودة بسيارتك لتوفير طريقة التنقل الجماعي، ومن المرجح أن تكون هذه التجربة مألوفة بالنسبة لك إذا كنت قد استخدمت Android Auto من قبل.

وكما هو الحال مع خرائط جوجل، ستتمكن الآن من مزامنة اتجاهات Waze من آيفون إلى شاشة العرض بالسيارة. وعلى عكس خرائط جوجل، ستتمكن من الاستمتاع ببعض العناصر المرئية في Waze على CarPlay، فعلى سبيل المثال، يمكنك استخدام الوضع النهاري أو الليلي بغض النظر عن الوقت من اليوم، كما يمكنك أيضًا تغيير الرمز الذي يستخدمه Waze لسيارتك على الخريطة المفصّلة.

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