دراسة تثبت فاعلية خل التفاح في حرق الدهون العنيدة

أثبتت دراسة نشرتها “المجلة الطبية للتغذية” أن خل التفاح هو السلاح الطبيعي والأمثل لمحاربة الدهون العنيدة.

ولاحظ معدو الدراسة، التي نقلها موقع “ديلي هيلث” أن الأشخاص البدناء الذين تناولوا الخبز الأبيض المنقوع في خل التفاح انخفض لديهم محيط الخصر بدرجة كبيرة عن نظرائهم ممن تناولوا الخبز التقليدي، كما انخفضت الدهون الثلاثية في الدم لديهم.

كما أثبتت الدراسة أن تناول خل التفاح المخفف قبل الوجبات قد يساعدك على تناول كميات أقل من الطعام، وكذلك يسرّع شعور الشبع.

فضلاً عن أن خل التفاح يحسن من مستويات السكر بالدم، مما يضمن عدم الشعور المتكرر بالجوع الذي يسببه ارتفاع مستوى السكر بالدم.

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