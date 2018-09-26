1024 مخالفة تشغيل غير قانوني للمركبات في الشارقة خلال ثلاثة أشهر

تسعى هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة من خلال إدارة رقابة أنشطة المواصلات بأقسامها المختلفة، إلى القضاء على كافة المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام وتعريض حياة الأفراد والممتلكات للخطر، كما تعمل أيضاً على ضمان وفرة مركبات الأجرة وجودة خدمتها للجمهور في كافة الأماكن، خاصة المناطق الحيوية التي ترتفع فيها الكثافة السكانية وتشهد إقبالاً على وسائل المواصلات العامة بمختلف فئاتها، حسبما صرح عبدالعزيز الجروان مدير الهيئة لشؤون المواصلات.

أوضح الجروان، أنه استكمالاً لجهود الهيئة للقضاء على المخالفات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام، لا سيما مخالفات مزاولة أنشطة تهريب الركاب والتشغيل غير القانوني للمركبات قامت إدارة رقابة أنشطة المواصلات ممثلة بقسم المخالفات، بتنظيم 5 حملات تفتيشية خلال أشهر يوينو ويوليو وأغسطس، غطت من خلالها مختلف مناطق مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى، وذلك من خلال 21 مراقب ميداني تابع للهيئة.

مضيفاً، أنه يتم تكثيف الحملات في الأماكن التي تشهد مزاولة هذه الأنشطة مثل مساكن العمال والأسواق الخارجية ومنطقة الصجعة والمناطق الصناعية ومنطقة السوق في مدينة الذيد، وقد أسفرت الحملات عن عدد 1024 مخالفة، جاءت كالتالي شهر يونيو 407 مخالفة، و192 مخالفة في يوليو ،أما شهر أغسطس فقد شهد أعلى عدد للمخالفات حيث بلغت 425 مخالفة.

و أكد الجروان أن الهيئة لا تألو جهداً للقضاء على هذه الممارسات السلبية التي تعرض الجميع للمخاطر، وتتعامل معها وفق عقوبات رادعة، حيث تبلغ قيمة المخالفة الحضوري لأول مرة 5 ألف درهم وفي حال التكرار تبلغ قيمتها 10 ألف درهم،أما المخالفة الغيابية فتبلغ 10 ألف درهم، ويتم التعميم على المركبات المخالفة والسائقين عبر الأنظمة المرورية بالدولة حتى تتم عملية السداد.

قال الجروان: أنه استمراراً لجهود الهيئة لتقديم خدماتها بأعلى مستوى نحرص على تقديم أفضل الخدمات لمستخدمي المواصلات العامة، وذلك لتعزيز النقل الجماعي لما له من دور مهم في القضاء على الازدحامات المرورية وتقليل نسب التلوث البيئي، ونعمل دوماً من خلال قسم رقابة جودة الخدمات على ضبط الخدمة ووفرة مركبات الأجرة وتطويرها وفق أعلى المعايير، خاصة في مطار الشارقة والمستشفيات والمراكز التجارية، وأماكن الفعاليات المختلفة التي تقام في مدينة الشارقة، كما يتم التركيز أيضاً على المناطق الحيوية والهامة وأماكن التجمعات السكانية، نظراً لزيادة الأقبال على استخدام المواصلات العامة داخل وخارج المدينة.

و أكمل قائلاً: حرصاً من الهيئة على المتابعة الميدانية المستمرة والرقابة على الخدمات المقدمة من قبل الشركات المشغلة يتم الإشراف على هذه المناطق من خلال 20 مراقب ميداني يعملون بنظام المناوبات بقسم رقابة جودة الخدمات، و إجمالاً على مدار الثلاثة أشهر المذكورة فقد نفذ القسم 4 حملات تفتيشية في مختلف مناطق الشارقة، وتم تحرير 2888 مخالفة من خلالها، مشيراً أنه حرصاً من الهيئة على مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل، فقد تم اطلاق خدمة ذكية لتحرير المخالفات المتعلقة بقسم جودة الخدمات، حيث يتم اشعار السائق برسالة نصية قصيرة على هاتفة تفيد بتحرير مخالفة له.

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