وزارة الصحة تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين لشهر أكتوبر 2018

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تفاصيل “برنامج الأطباء الزائرين” لشهر أكتوبر 2018 لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى، حيث سيقوم الأطباء بزيارة مستشفيات عبيد الله، خورفكان، صقر، البراحة، الفجيرة، مسافي، الكويت، أم القيوين، كلباء ومستشفى القاسمي لتقديم خدماتهم الطبية في مجال خبراتهم المختلفة وهي أمراض القلب، أمراض القلب للأطفال، أمراض النساء والولادة، أمراض الغدد الصماء، أمراض الكلى، جراحة وأمراض السمنة، طب أعصاب الأطفال، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الدم، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الطب النفسي، طب عيون الأطفال، أمراض الروماتيزم والطب الإشعاعي.

الدكتور أرني شويندت هو رئيس الأطباء في مستشفى سانت فرانزيسكوس، عيادة جراحة الأوعية الدموية، في مونستر، ألمانيا. حصل على شهادة الطب من جامعة وستفاليسش فيلهلم في مونستر والمتخصصة في جراحة الأوعية الدموية. وسيقوم الدكتور آرني شويندت بزيارة مستشفى القاسمي في 1 -2 أكتوبر 2018.

الدكتور حفيظ رحمن هو استشاري أمراض نساء وجراحة تنظيرية بالمنظار في مستشفى بي في إس ميموريال، كاليكوت، ومستشفى صن رايز، كوشين في الهند، وأكمل دراسة الطب في جامعة كاليكوت. ثم تابع دراسته في أمراض النساء والتوليد في جامعة جوجارات بجامعة جون مورس بليفربول. وتشمل مجالات خبرته: جراحة المناظير، جراحة إعادة التأهيل. وسيقوم الدكتور حفيظ رحمن بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة في الفترة من 7-8 أكتوبر 2018.

الدكتور دارين بيرمان هو المدير الشريك للقسطرة القلبية والعلاجات التداخلية في قسم أمراض القلب التداخلية للأطفال في مستشفى ناشيونالوايد الأطفال -كولومبوس، أوهايو. أكمل دراسة الطب من مدرسة شيكاغو الطبية. وتابع الاقامة في طب الأطفال والزمالة في أمراض القلب للأطفال في مستشفى الأطفال في لوس انجليس. واصل د. بيرمان التدريب مع الانتهاء من زمالة القسطرة القلبية التداخلية في مستشفى ميامي للأطفال. وتشمل مجالات خبرته، العلاج بالقسطرة. سيقوم الدكتور دارين بيرمان بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والأطفال في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2018.

الدكتور باولو فيورينا يعمل كأستاذ مشارك في علم الغدد الصماء بجامعة ميلانو بإيطاليا ومدير المركز الدولي T1D ، مستشفى ساكو، ميلان. تخرّج في جامعة ميلان وتابع مسيرته في الطب الباطني من جامعة سان رافاييل، ميلانو، إيطاليا وتابع في الحساسية والمناعة السريرية من جامعة ستادي دي بارما، بارما، إيطاليا. وتشمل مجالات خبرته الغدد الصماء. سيقوم الدكتور باولو فيورينيا بزيارة مستشفى عبيد الله في الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر 2018.

الدكتور أنيل تشاندراكر هو مدير طب زرع الكلى في شعبة الكلى، بريغهام مستشفى النساء بريغهام- الولايات المتحدة الأمريكية. تخرّج في دراسة الطب من جامعة غلاسكو، المملكة المتحدة. ثم حصل على الزمالة من الكلية الملكية للأطباء، لندن، وتابع الزمالة السريرية لأمراض الكلى في مستشفى النساء بريغهام، بوسطن. وتشمل مجالات خبرته: أمراض الكلى، زراعة الكلى. وسيقوم الدكتور أنيل تشاندراكر بزيارة مستشفى عبيد الله من 7-11 أكتوبر 2018.

الدكتور بيير مارك بولو استشاري الغدد الصماء في كلية جامعة الحرم الملكي الطبي في لندن. تخرج من كلية طب سانت بارثولوميو في لندن وحقق زمالة الكلية الملكية للجراحين. وتشمل مجالات خبرته: الغدد الصماء العصبية والغدد الصماء عند المراهقين. سيقوم الدكتور بيير مارك بولو بزيارة مستشفى كلباء خلال الفترة 7-9 أكتوبر و مستشفى مسافي خلال 10-11 أكتوبر 2018.

الدكتور كارل فريدريك، جرّاح البدانة في قسم جراحة السمنة في مستشفى جامعة أوسلو في النرويج. أنهة كلية الطب، وتدرب في الجراحة في مستشفى سيمريسهامن في السويد. وتشمل مجالات خبرته الجراحة لعلاج البدانة وسيقوم الدكتور فريدريك بزيارة مستشفى خورفكان من 14-18 أكتوبر 2018.

الدكتور سكوت ألان شيكورا يعمل في مركز الصحة وجراحة السمنة، ومستشفى فولكنر، ومستشفى بريجهام للنساء في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الدكتوراه في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في نيويورك، كما حصل على تدريبه الجراحي والإقامة الجراحية من نيو إنجلاند ديكونيس مستشفى بوسطن. وتشمل مجالات خبرته، جراحات علاج البدانة، استشارات السمنة وخدمة دعم التغذية وسيقوم بزيارة مستشفى القاسمي من 14 إلى 18 أكتوبر 2018.

الدكتورة كريستيل الأشقر طبيبة أعصاب للأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال. أكملت تخرجها الطبي من الجامعة الأمريكية في بيروت والإقامة في طب الأطفال من مستشفى قوس قزح للأطفال ومستشفى الأطفال في جامعة كيس ويسترن ريزيرف. تابعت الإقامة في علم الأعصاب للأطفال والزمالة السريرية في علم الوراثة العصبية والصرع في مستشفى بوسطن للأطفال/كلية الطب بجامعة هارفارد. وتشمل مجالات خبرتها، الصرع والفيزيولوجيا العصبية السريرية. وستقوم الدكتورة كريستل الأشقر بزيارة مستشفى القاسمي للنساء والأطفال في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر ومستشفى صقر في 17 أكتوبر 2018.

الدكتورة آنا ويلسون هي استشارية في أمراض الجهاز الهضمي والتنظير الداخلي في مستشفى سان مارك في لندن. وأكملت دراسة الطب في جامعة أكسفورد في عام 2002. وتدربت في طب الجهاز الهضمي والطب الداخلي العام في أكسفورد. تخصصت في إدارة مرض التهاب الأمعاء المعقدة والتنظير في مستشفى كلية الجامعة، لندن. تشمل مجالات خبرتها الجهاز الهضمي العام والتنظير القولوني والتهاب القولون التقرحي ومرض كرون ومتلازمة الأمعاء المتهيجة (IBS) ومرض القرحة الهضمية والارتجاع وعسر الهضم. ستقوم الدكتورة آنا ويلسون بزيارة مستشفى القاسمي ومستشفى البراحة ومن مستشفى صقر من 14-18 أكتوبر 2018.

الدكتورة تسنيم فاروق شاه هي استشاري أمراض دم في مستشفى ويتنجتون. حصلت على درجة الدكتوراه في كلية طب فاطمة جناح، لاهور، باكستان، وعضوية الكليات الملكية للأطباء في لندن وعضوية الكلية الملكية لأخصائيي الأمراض في لندن. تشمل مجالات خبرتها، حقل أمراض الدم مع اهتمام خاص بمرض الثلاسيميا ومرض الخلايا المنجلية. وستقوم بزيارة مستشفى الفجيرة في الفترة من 21-25 أكتوبر 2018.

الدكتور ألوين دسوزا استشاري الأنف والأذن والحنجرة استشاري وجراح تجميل الوجه في جامعة لويشام مستشفى في لندن، المملكة المتحدة. وهو زميل في الكلية الملكية للجراحين في انكلترا. حصل على التدريب في التخصص الفرعي في الجراحة التجميلية والترميمية للوجه في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتشمل مجالات خبرته تجميل الوجه، وعلاج البشرة بتقنية الليزر وجراحة عملية تجميل الأنف والوجه. سيقوم الدكتور ألوين دسوزا بزيارة مستشفى صقر 21- 25 أكتوبر 2018.

الدكتور سمير أبو المجد يعمل في مستشفى جامعة القاهرة (قصر العيني) القاهرة- مصر وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة 1984، ماجستير الطب النفسي، جامعة القاهرة عام 1988، درجة الماجستير في الطب النفسي، جامعة القاهرة 1995. وتشمل مجالات خبرته، الإدمان على المخدرات، الطب النفسي للكبار، الطب النفسي للأطفال، الطب النفسي للشيخوخة، الطب النفسي الاجتماعي، العلاج النفسي الفردي والعلاج النفسي الجماعي. وسيقوم بزيارة مستشفى الكويت من 21 – 25 أكتوبر 2018.

الدكتور ريتشارد كوينتون هو استشاري في وحدة الغدد الصماء في مستشفيات نيوكاسل على تاين في المملكة المتحدة. تخرج من جامعة كامبردج وأكمل تدريبه في الغدد الصماء في لندن وهولندا. وهو زميل الكلية الملكية للأطباء. وتشمل مجالات خبرته: الغدد الصماء العامة والسكري. سيقوم الدكتور ريتشارد كوينتون بزيارة مستشفى الكويت 28 أكتوبر – 1 نوفمبر، 2018.

الدكتور هواشيو سبراغ إيوستيسهو استشاري عيون الأطفال في المنظمة الصحية أوكسنر، أكبر منظمة غير ربحية للرعاية الصحية في منطقة نيو أوليانز في الولايات المتحدة. حصل الدكتور إيوستيس على شهادة الطب وأكمل تدريبه في طب العيون في جامعة ولاية لويزيانا في نيو اورليانز. بعدها حصل على الزمالة في طب عيون الأطفال والحول في المراكز المتخصصة في الولايات المتحدة وكندا. وهو مجاز من البورد الأمريكي في طب العيون. وتشمل مجالات خبرته: الحول، واعتلال الشبكية المبكر، إعتام عدسة العين لدى الأطفال، والمشاكل الانكسارية وسيقوم الدكتور إيوستيس بزيارة مستشفى القاسمي خلال الفترة من 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018.

الدكتور ماريو موسيلا هو أستاذ في الجراحة العامة في جامعة فيديريكو الثاني في إيطاليا. أكمل دراسة الطب والتخصص في الجراحة العامة من جامعة فيديريكو الثاني ، إيطاليا. تولى الإقامة والزمالة في الجراحة العامة من جامعة كومبلوتنسي. وتشمل مجالات خبرته جراحة علاج البدانة. سيقوم الدكتور ماريو موسيلا بزيارة مستشفى خورفكان في الفترة من 28 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر ، 2018.

الدكتورة هالينا فيتزكلارنس هي استشارية أمراض الروماتيزم في عيادة لندن، قسم أمراض الروماتيزم، جامعة كاليفورنيا، المملكة المتحدة وأكملت دراسة الطب في كلية الطب، لوبلان، بولندا. وحصلت على الزمالة في الكلية الملكية للجراحين في المملكة المتحدة. تشمل مجالات خبرتها، أمراض الروماتيزم. ستقوم الدكتورة هلينا فيتزكلارنس بزيارة مستشفى أم القيوين من 28 إلى 30 أكتوبر ومستشفى عبيد الله في 31 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018.

الدكتور ألمنطس ماليكاس هو رئيس الوحدة الجراحية للجهاز الهضمي في جامعة ليتوانيا لمستشفى العلوم الصحية. حصل على شهادة الطب من أكاديمية كاوناس الطبية في ليتوانيا حيث انهى فيها التخصص والدكتوراه ايضا. وتشمل مجالات خبرته: السمنة والجراحة بالمنظار. سيقوم الدكتور ماليكاس بزيارة مستشفى كلباء في 29 الى31 أكتوبر 2018.

الدكتور محمد عماد الدين عيد هو أستاذ في قسم الأشعة، جامعة الإسكندرية، كلية الطب، مصر، وأستاذ مشارك سريري في ولاية تينيسي الشرقية في كويلن كلية الطب بالولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ مشارك سريري في كلية جيمس هويل كويلن الطبية – جامعة ولاية تينيسي الشرقية. تشمل مجالات خبرته، التصوير المقطعي بالليزر والتصوير الإشعاعي وسيقوم الدكتور محمد بزيارة مستشفى صقر من 21 إلى 25 أكتوبر 2018.

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