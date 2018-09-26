681 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 681 مليون في “معيصم الأول”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 681 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 94 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضى بقيمة 36 مليون درهم و 80 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 97 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الخوانيج الأولى.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة فى معيصم الأول بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة فى ورسان الاولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 548 مليون درهم منها 31 رهونات أراضى بقيمة 487 مليون درهم و 37 رهونات فلل وشقق بقيمة 61 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 282 مليون درهم وأخرى فى منطقة الورقاء الاولى بقيمة 105 مليون درهم.

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