شاهد بالفيديو | كاميرات تلتقط عملية سرقة خاطفة

أظهرت لقطات مروعة لحظة سرقة محفظة سيدة عجوز، من قبل زوجين من اللصوص قبل لحظات من إصابة المسنة بأزمة قلبية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تطارد الشرطة البريطانية اللصين اللذين استهدفا المسنة التي تبلغ من العمر 86 عاما، في مكتب للبريد بمنطقة قلعة دونينجتون، بمقاطعة ليسيسترشاير البريطانية، في الساعة 10 صباحًا من يوم 1 سبتمبر الماضي.

وتظهر اللقطات المثيرة، لصة وزوجها تقف خلف الضحية المسنة، لسرقة حافظة الأموال من حقيبتها، في حين كان زوج اللصة يتظاهر بالبحث عن بطاقات المعايدة لإلهاء السيدة المسكينة.

وبعد لحظات من السرقة، عانت السيدة من أزمة قلبية ونقلت إلى المستشفى، حيث مكثت قرابة الأسبوع لتعافيها قبل خروجها من المستشفى.

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