دراسة : تثبيت موعد النوم أكثر أهمية من عدد ساعاته

توصلت دراسة علمية مشتركة، بين المنظمة العالمية للنوم وجامعة “ديوك” إلى نتائج تنسف المعتقادات الثابتة منذ فترة طويلة والتى تربط النوم الصحى بالحصول على 7 أو 8 ساعات نوم يوميًا، لتلفت الانتباه إلى عامل جديد أكثر أهمية بالنسبة للنوم.

أثبتت الدراسة التى أجريب تجاربها على 2000 شخص تتراواح أعمارهم بيم 54 و92 عاما، طلب منهم ارتداء أجهزة لتسجيل ساعاتالنوم وتوقيتاتها لمدة استمرت حوالى عامين، روعى خلالها مستويات سكر الدم ومعدل ضغطه والكوليسترول والوزن أن الأهم من النوم لـ8 ساعات يوميًا، هو الخلود إليه فى موعد ثابت.

ووفقا لتقارير صحفية منشورة، أضافت الدراسة أن النوم لـ8 ساعات يوميًا لا يضمن الاحساس بالراحة فى الصباح، بل أن الذهاب إلى الفراش فى موعد ثابت هو العامل الأهم للحصول على القدر الكاف من الراحة، بغض النظر عن عدد ساعات النوم النهائية للشخص.

ولفتت الدراسة إلى أن النوم الصحى يتعلق بالأساس بأمرين، هما جودة النوم وعمقه، وانتظام دورته اليومية والتى لابد وأن ترتبط بساعة معينة كروتين ثابت.

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