بلغ إجمالي قضايا الأحداث على مستوى إمارة أبوظبي عام 2017 ما يصل إلى 1051 قضية، في حين تم نظر 1402 قضية عام 2016، وبلغ عدد قضايا الاعتداء على سلامة الجسم للأحداث 166 قضية العام الماضي.

وأشارت رئيس نيابة الأسرة والطفل في العين عاتقة عوض الكثيري، خلال الملتقى الإعلامي الـ53 الذي نظمته دائرة قضاء أبوظبي بمقرها اليوم الأربعاء تحت عنوان: جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير في قضايا الأحداث، إلى انخفاض إجمالي قضايا الأحداث لعام 2017 مقارنة مع عام 2016 بنسبة 33%، إلى جانب انخفاض قضايا الاعتداء على سلامة الجسم في قضايا الأحداث بإمارة أبوظبي لعام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة 38%.

ولفتت إلى أنه تم تصنيف قضايا الأحداث في نيابة إمارة أبوظبي لعام 2017 البالغ عددها 1051 بحسب التهم على النحو التالي: 423 جرائم السير والمرور، و229 جنح سرقة، و120 الاعتداء على سلامة الجسم، و279 باقي التهم.

وقالت رئيس نيابة الأسرة والطفل في العين: “ندرس استحداث ما يسمى ضابط اجتماعي في المدارس، مهمته مساعدة الأخصائيين الاجتماعيين للحد من أية جرائم أو مشاجرات تحدث في المدارس ونقوم باجتماعات مستمرة مع وزارة التربية والتعليم لذلك”، مؤكدة على أهمية دور أولياء الأمور في توعية أبنائهم بعدم الدخول في أية مشاجرات قد تحدث داخل المدارس أو أمامها، وتجنب التنمر والاعتداء على سلامة الغير.

وأوضحت عاتقة عوض الكثيري، أن من أبرز أسباب ارتكاب الأحداث لجريمة الاعتداء، الرغبة في إثبات الشجاعة وإظهار القوة أمام أقرانه، والفزعة وتعصب بعضهم لبعضهم الآخر، ونشأة الحدث في بيئة اجتماعية جافة تتسم بالحدة والعصبية والتعصب وعدم المبالاة، إلى جانب مرحلة المراهقة التي تتسم بحب التميز وإبراز الذات، وعدم دراية الوالدين بالأساليب التربوية الواجب اتباعها لتجاوز هذه المرحلة بأمان وسلام، فضلاً عن أثر الألعاب الإلكترونية، وخاصة تلك المعتمدة على القتل والضرب والعنف وولع الحدث بها، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، بالإضافة إلى الاضطراب الانفعالي والنفسي، وضعف الاستجابة للقيم والمعايير المجتمعية.

ولفتت إلى أن من الأسباب التي تقف وراء ارتكاب الحدث لجريمة الاعتداء كذلك مصاحبة الابن ومجالسته لرفقاء السوء، وعدم مراقبة الأهل للابن فيمن يخالط ويجالس، وضعف الضبط الاجتماعي والرقابة الأسرية والتوجيه والإرشاد والسلطة الضابطة، كما أن تعرض الحدث للعنف في محيط الأسرة يجعله عنيفا، بالإضافة إلى الأساليب التربوية المتبعة في الأسرة مثل (الإفراط في القسوة أو التهميش أو الدلال، أو الإهمال، أو العنف)، إلى جانب تأثير وسائل التقنيات الحديثة (ألعاب السوني والهواتف المحمولة)، وما تبثها من ألعاب عنف وأفلام وفيديوهات تروج للقتل والعنف والشتم وغيره، مما يولد العدوانية والعنف وعدم احترام القانون والمجتمع في نفوس الأبناء.

وقدمت رئيس نيابة الأسرة والطفل في العين، مجموعة من التوصيات للحد من جريمة الاعتداء لدى فئة الأحداث، منها: المشاركة في اجتماعات مجلس أولياء الأمور بالمدارس لنشر التوعية الاجتماعية والجنائية، وكذلك تقديم البرامج والأنشطة التي تتكلم عن هذه الجرائم لوقاية الطلبة منها، والاجتماع بأولياء الأمور لتنبيههم بضرورة الاهتمام بأبنائهم وتوعيتهم من أخطارها، إلى جانب التوعية الاجتماعية والقانونية بالجريمة، وعواقبها، وآثارها السلبية، والعقوبات الصادرة بحق متعاطيها أو مرتكبي المشاجرات، ووضع العقوبات الصارمة من الإدارة المدرسية سواء عن طريق الفصل من المدرسة أو درجات السلوك، وأن لا يتم السماح لهم بالعودة إلا بمقابلة ولي الأمر والوصول معه لتعهد وحل من عدم عودة الأبناء لمثل تلك السلوكيات، لأن هي المؤسسة الأولى في الأهمية من بعد الأسرة حيث تشتعل شرارة المشاجرة من ساحتها.

ومن جملة التوصيات كذلك زيادة تقوية دور الإعلام الإيجابي، وتنسيق النيابة العامة مع هيئة الإعلام في بث أفلام فيديو توعوية، ومشاركة النيابة العامة في حلقات شعبية الكرتون، وفي أفلام الفيديو التوعوية التي تناولت مشاكل الأحداث مثل الاعتداء وغيرها، والطرق والأدوات المستخدمة في ارتكابها، والعقوبات الصادرة بحق مرتكبيها، علاوة على تعاون دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مع القضاء والنيابة والشرطة في وضع آلية للعمل على رصد الحالات مثل المشاجرات، والإبلاغ عنها ليتم العمل على الطالب للتمكن من مساعدته في الكشف عن أسباب الاعتداء ومرتكبيها والمحرضين عليها، وأن يتم وضع دورية المرور عند الحضور والانصراف من المدارس التي يشيع عنها كثرة المشاكل.

وأشارت الكثيري إلى أن من التوصيات كذلك استغلال المهرجانات والفعاليات في الجانب التوعوي، حيث تستقطب هذه المهرجانات أعداد كبيرة من المواطنين إضافة إلى بعض المقيمين، وتقوية سلطة القانون بالعقوبات الصارمة والرادعة والتي لا مجال فيها لمناقشة الحكم.

وأكدت رئيس نيابة الأسرة والطفل في العين على جهود دائرة القضاء في الحد من جريمة الاعتداء، من خلال إصدار البروشورات والكتيبات التي تختص بالأحداث، وقضاياهم وطرق الوقاية منها، وكل ما يخص الأسرة، علاوة على تعاون النيابة العامة مع الجهات الحكومية الأخرى مثل الشرطة ومركز الدعم الاجتماعي في قضايا عنف الأطفال وغيرها من القضايا، إضافة إلى إشراف النيابة العامة على مركز رعاية الأحداث بالمفرق.

كما تقوم النيابة العامة بالتحقيق في القضايا الواردة إليها وتطوير أساليبها التي تتناول الجوانب الاجتماعية للحدث لمعرفة أسباب جنوحه ومساعدة القاضي في وضع العقوبة المناسبة لإعادة تأهيل الحدث، ساهمت النيابة العامة المتمثلة في نيابة الأسرة في القيام بالحملات التوعوية بالظواهر السلبية الأكثر شيوعاً بين طلبة المدارس، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، وكذلك استقبال طلبة المدارس في القاعة الذكية لدائرة القضاء من أجل الاستفادة من محاضرات التوعية القانونية، فضلاً عن مشاركة نيابة الأسرة بدائرة القضاء في نشر التوعية عن طريق المجالس.