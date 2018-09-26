أبوظبي تتصدر وجهات السفر العالمية لعام 2018

بواسطة / بتاريخ 2018-09-26 في 8:43 م /
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حافظت العاصمة الإماراتية أبوظبي على صدارة قائمة أبرز وجهات السفر العالمية كأسرع المدن نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقاً لمؤشّر “ماستركارد للمدن العالمية المقصودة 2018″، بمعدل نمو بلغ 18.21% منذ العام 2009 ولغاية 2017.

ووفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي لحكومة أبوظبي، حافظت العاصمة أبوظبي على مكانتها بين أفضل 10 مدن حول العالم، التي شهدت أقوى معدل نمو للزوار الدوليين، حيث يعكس التقرير مكانة أبوظبي كوجهة متفردة للسفر والسياحة.

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