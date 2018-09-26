تجنباً للغرامات.. “الاتحادية للضرائب” تدعو لتقديم الإقرارات قبل المهلة المحددة

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي بتقديم إقراراتها في أسرع وقت، وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة حتى لا تزيد احتمالات التأخر لأية أسباب.

وأكدت الهيئة ضرورة تقديم الاقرارات وسداد الضرائب المستحقة بحدٍ أقصى يوم الأحد المقبل الموافق 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، موضحة أنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يجب تسليم الإقرار للهيئة في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين بعد انتهاء الفترة الضريبية المعنية، ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية فيتم تمديد المدة الزمنية إلى يوم العمل التالي إذا صادف آخر يوم في المدة يوم عطلة رسمية.

وشددت على ضرورة التأكد من دقة المعلومات والبيانات التي يتم إدراجها في الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أن قيام الخاضع للضريبة بتسليم إقرار غير صحيح، أوعدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة يعرضه لغرامة إدارية.

ونبه مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، لأهمية سداد الضريبة قبل انتهاء المهلة المحددة بوقتٍ كافٍ لتصل للهيئة قبل آخر يوم للسداد، وعدم الانتظار حتى آخر لحظة مما قد يؤدي إلى وصول المبلغ للهيئة بعد التاريخ المحدد، مشيراً إلى أن عملية السداد والتحويل الإلكتروني للهيئة قد تستغرق بعض الوقت من قبل المصارف والبنوك ولا تتم في ذات لحظة السداد.

وقال: “يشكل تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة التزاماً قانونياً أساسياً يجب على الخاضعين للضريبة القيام به لضمان الامتثال للتشريعات السارية بهذا الشأن، ومن هذا المنطلق نناشد الأعمال المسجلة للقيام بتقديم الإقرارات في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة”.

واستطرد البستاني: “ونود التأكيد على أهمية قيام كافة المسجلين للضريبة بالتأكد من مواعيد فتراتهم الضريبية والمهلة المتاحة لتقديم الإقرارات، وسداد المستحقات وذلك عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة: “eservices.tax.gov.ae” للتعرف على هذه المعلومات بدقة، وبإمكان الأعمال التي انتهت فترتها الضريبية بنهاية أغسطس الماضي تقديم إقراراتها فوراً، وبعد ذلك تقوم بسداد المستحقات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للسداد فلا يشترط تنفيذ الخطوتين في الوقت ذاته”.

وأشار إلى أن إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة متاحة على مدار الساعة فيمكن للخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني والدخول لبوابة الخدمات الإلكترونية، والضغط على تبويب “ضريبة القيمة المضافة” والوصول إلى نموذج الإقرار الضريبي وتعبئة بيانات النموذج، ثم تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية ثم يتم ضغط “تقديم” وبعد ذلك يتم دفع الضريبة المستحقة بالضغط على تبويب “مدفوعاتي”، لافتاً إلى أنه بإمكان المسجلين إذا تطلب الأمر الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الرسمي للهيئة.

وشهدت الأيام الماضية من شهر (سبتمبر (أيلول) الحالي إقبالاً جيداً على تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من المسجلين بضريبة القيمة المضافة التي انتهت فترتهم الضريبية بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، فيما يتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة المتبقية من الشهر تسارعاً في وتيرة تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة في ظل ارتفاع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بدء تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة.

اقرأ ايضا

التعليقات