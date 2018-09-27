إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة السفر إلى صريبا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

فقد التقى سموه معالي الدرديري محمد أحمد الدخيري وزير خارجية السودان، ومعالي ايفيتسا داتشيتش وزير خارجية صربيا، ومعالي ارلوس هولمز تروخيلو وزير خارجية كولومبيا، ومعالي نيكولاس كوتزياس وزير خارجية اليونان، ومعالي ألمار محمد ياروف وزير خارجية أذربيجان، ومعالي دتميير بوشاتي وزير خارجية ألبانيا، ومعالي خيرات عبدالرحمنوف وزير خارجية كازاخستان، ومعالي إنزو موافيرو ميلانيزي وزير خارجية إيطاليا ومعالي لويز موشيكيوابو وزيرة خارجية رواندا.

وجرى خلال مجمل هذه اللقاءات ، بحث سبل تعزيز أوجه العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التجارية والاستثمارية والثقافية والزراعية بين دولة الإمارات وتلك الدول.

كما تناولت اللقاءات أيضا بحث واستعراض المواقف ووجهات النظر السياسية حول عدد من القضايا المتعددة ذات الاهتمام المشترك، المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصا تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ايفيتسا داتشيتش وزير خارجية صربيا بالتوقيع على بروتوكول لإضافة جوازات السفر العادية للاتفاقية الموقعة بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة صربيا للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة / الرسمية في 14 مارس 2014 .

حضر اللقاءات معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

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