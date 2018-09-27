كلوب يوضح سبب توبيخ شاكيري عقب لقاء تشيلسي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب حديثه الساخن مع لاعبه جيردان شاكيري عقب نهاية لقاء تشيلسي في كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

والتقطت الكاميرات حديث ساخن لكلوب مع شاكيري عقب صافرة الحكم في المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 2-1 وتوديع الريدز للمسابقة من دور الـ32

وقال كلوب عقب اللقاء في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: “لقد تحدثت معه عن الركلة الحرة التي لعبها في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لقد كان صلاح خاليا من الرقابة بمفرده في الوقت الذي لعب الكرة في المكان الذي تجمع فيه كل اللاعبين”.

وأضاف “إذا مرر شاكيري الكرة لصلاح لأصبح محمد في موقف لاعب ضد لاعب في اللحظات الأخيرة من المباراة وهي فكرة ليست سيئة بالتأكيد”.

وشدد المدرب الألماني “حديثي مع شاكيري عقب نهاية اللقاء كان حول هذه الركلة الحرة فقط، لا شيء آخر”.

شاكيري شارك للمباراة الثانية على التوالي في التشكيل الأساسي للريدز، وذلك بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من ستوك سيتي.

وعلق كلوب على أداء لاعبه السويسري بقوله “عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ليفربول بهدف، كان شاكيري بمفرده داخل منطقة الجزاء، وربما يتعين عليك أن تسأله لماذا لم يسدد الكرة في الشباك في هذا الموقف”.

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

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