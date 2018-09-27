إيقاف استخدام التذاكر الورقية في حافلات أبوظبي

أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي عن اكتمال المرحلة الثالثة من تفعيل خدمات الدفع الآلي بمدينة العين ومنطقة الظفرة، وعليه سيتم وقف تداول التذاكر الورقية في حافلات النقل العام بدءاً من 30 سبتمبر الجاري.

وسعياً إلى تحسين الخدمات وتسهيل إجراءات دفع التعرفة، تهيب دائرة النقل على جميع المستخدمين بالمسارعة للحصول على بطاقات “حافلات” الذكية، حيث ستقتصر وسيلة دفع تعرفة استخدام حافلات النقل العام على الدفع بالبطاقات الذكية فقط.

كما قامت دائرة النقل حرصاً منها على توفير آلية مرنة وسهلة الاستخدام لدفع رسوم الحافلات بتوفير منافذ بيع بطاقات “حافلات” الذكية في محطات الحافلات الرئيسية والفرعية في مدينة العين ومنطقة الظفرة بالإضافة إلى أجهزة بيع وإعادة شحن البطاقات المنتشرة في أنحاء الإمارة.

واستباقا لهذه الخطوة كانت الدائرة قد قامت منذ فترة من الوقت بتركيب وتفعيل أجهزة الدفع الالكتروني التي تمكن مستخدمي حافلات النقل العام من دفع تعرفة الرحلات بواسطة بطاقات الدفع الذكية وبطريقة سهلة توفر الوقت والجهد عليهم وتحقق الراحة لهم في تنقلاتهم اليومية.

وفي هذا السياق تم تفعيل عدد (41) جهاز إصدار وتعبئة تذاكر في مواقع مختلفة بمدينة أبوظبي إلى جانب (138) أجهزة تعبئة رصيد وفي مدينة العين قامت الدائرة بتفعيل عدد (11) جهاز إصدار وتعبئة تذاكر، و (9) أجهزة تعبئة رصيد. أما في منطقة الظفرة فقد قامت الدائرة بتفعيل عدد (8) أجهزة إصدار وتعبئة تذاكر ، و(11) أجهزة تعبئة رصيد.

الجدير بالذكر أن توقف استخدام التذاكر الورقية في وسائل النقل بالحافلات العامة وتفعيل خدمات الدفع الالكتروني يأتي في إطار خطة التحول الرقمي للخدمات التي توفرها دائرة النقل للمتعاملين، بما يواكب التطور التقني المتسارع في قطاع النقل والمواصلات ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات النقل العام ويمكنهم من استخدام تلك الحافلات بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.

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