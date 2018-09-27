وفاة عربي وإصابة مواطنان إثر حادث تدهور مركبة في رأس الخيمة

توفي عربي الجنسية يبلغ من العمر ” 21 عاماً ” متأثراً بجروحه البليغة فيما أصيب مواطنان ( 23 ) عاماً و ( 22 ) عاماً بعد تعرض مركبتهم لحادث تدهور حسب ما أوضحه المقدم ماجد راشد النقبي رئيس مركز شرطة المنيعي .

وتفصيلاً يشير المقدم ماجد النقبي إلى ورود بلاغ يفيد بوقوع حادث مروري على طريق كدره ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لمكان البلاغ ، حيث اتضح أن سبب الحادث هو التدهور نتيجة فقد السيطرة وأسفر الحادث وقوة الاصطدام عن وفاة شخص عربي الجنسية مباشرة في موقع الحادث ، ونقل مواطنان إلى أحد المستشفيات القريبة وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

من ناحيته أكد المقدم ماجد النقبي على أهمية اتباع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق للقواعد والتعليمات المرورية التي تضمن سلامة الجميع من الحوادث المرورية والوقاية من وقوع الإصابات والوفيات ، مطالباً إياهم بالقيادة الآمنة عبر اتباعهم للأوامر التي من شأنها أن تحقق السلامة المرورية وعدم الانشغال بغير الطريق والقيادة بالسرعات المحددة والتحلي بالصبر ، وعدم القيادة بتهور وطيش ناقلاً تعازيه الحارة لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان ، ومتمنياً للجميع السلامة.

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