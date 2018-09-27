957 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 50 مليون في “البرشاء”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 957 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 112 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضى بقيمة 169 مليون درهم و 91 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 107 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم فى منطقة البرشاء الاولى تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الثانية تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم فى منطقة جميرا الثانيه.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى الراشديه بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 10 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها9 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة فى الثنيه الخامسة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 681 مليون درهم منها 31 رهونات أراضى بقيمة 437 مليون درهم و 51 رهونات فلل وشقق بقيمة 244 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الرفاعه بقيمة 176 مليون درهم وأخرى فى منطقة ند حصة بقيمة 140 مليون درهم.

اقرأ ايضا

التعليقات