“طرق دبي” توفّر خدمة الإسعاف الفوري للحالات القلبية الطارئة في محطات المترو

وفرت هيئة الطرق والمواصلات خدمة الإسعاف الفوري لإنقاذ الحالات القلبية الطارئة، التي قد تحدث لمستخدمي محطات مترو دبي. وهذه الخدمة تتمثّل في تقنية مُقَدَّمَة من إحدى الشركات العالمية الرائدة وهي عبارة عن حقيبة محمولة بداخلها جهاز إلكتروني يُسمى (الجهاز الآلي لمعالجة رجفان القلب) (Automated External Defibrillator).

ولا يحتاج الجهاز إلى كوادر طبية متخصصة لاستخدامه، حيث أنه بإمكان فرق العمل في محطات المترو استخدامه بسهولة، وقد تدرّبت فرق العمل على أيدي متخصصين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وحصلوا على شهادات معتمدة (Certification and Accreditation). ومن وظائف هذا الجهاز تشخيص الحالات القلبية الطارئة للشخص المصاب والناتجة عن حالة الرجفان البطيني للقلب واضطراب انتظام ضربات القلب حيث يتعامل هذا الجهاز مع الحالة من خلال بث نوع من الموجات الكهربائية لإيقاف حالة الرجفان في القلب واستعادة ضرباته الطبيعية. وهذا الجهاز مزوَّد بنظام مراقبة ذكي (Smart Link Monitoring System)، وكذلك بإمكانيات كشف الحركة (Motion Detection Capabilities) تُخطِرُ إدارة ضمان السلامة والبيئة التابعة لشركة سيركو، المشغلة لمترو وترام دبي، والشركة المُزَوِّدة لهذا الجهاز بضرورة استخدامه أو نقله من مكان إلى آخر، بناء على تقارير يومية.

وأكّد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن الهيئة وفّرَت هذه الخدمة الحيوية في محطات المترو، وسيتم تجربتها في مرآب ترام دبي في شهر ديسمبر المقبل على أن يتم توفيرها في محطاته في مراحل لاحقة، وذلك حرصا على صحة وسلامة ركاب المترو والترام والعاملين فيها لاسيما في مثل هذه الحالات الطارئة، التي تستدعي تدخلا فوريا للحد من تطوّر الحالة أو تفاقمها.

وقال يونس: “تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائما على سلامة وصحة ركاب المواصلات العامة ومنهم رواد المترو والترام وجميع متعامليها من مختلف شرائح المجتمع وذلك من خلال سعيها الدؤوب لبلورة أفكار ومبادرات تهدف لخدمة سكان إمارة دبي وسائحيها وزائريها القادمين إليها من مختلف بلدان العالم.”

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بالجهود الحثيثة لشركة أراسكا (ARASCA)، وهي الشركة المُزَوِّدَة لهذه التقنية، مع النظام الذكي لمراقبة أداء هذا الجهاز وتعاونهم المستمر مع إدارة ضمان السلامة والبيئة في سيركو وإرسالهم التقارير الخاصة بعمل الجهاز إلى الإدارة بشكل يومي.

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