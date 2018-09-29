40% نسبة الإصابة بالسمنة بين السكان البالغين بالدولة

أعلن الدكتور علي خماس، رئيس شعبة الإمارات لجراحة السمنة، أن نسبة السمنة لدى الذكور بالدولة وصلت إلى 35%، وتصل بين الإناث أكثر من 45%، مشيراً إلى أن النسبة العامة للإصابة بالسمنة في الدولة بين البالغين بلغت 40 %، وتزيد نسبة الإصابة في الشريحة العمرية بين 20 و40 عاماً، وهو ما يعني أن هذه الشريحة بعد نحو 20 عاماً ستعاني من الكثير من الأمراض التي تكون السمنة أحد عوامل الخطورة المؤدية لها.

وقال خماس : «خلال العام الماضي أُجري أكثر من 6000 جراحة سمنة في الدولة، بينما في عام 2015 أُجري 5000 جراحة، وبرغم هذه الزيادة، إلا أن الإصابة بالسمنة في تزايد مطرد»، لافتاً إلى ارتفاع نسبة السمنة لدى الإناث من 30% عام 2005 إلى 45% حالياً، وحدد خماس نسبة السمنة لدى الأطفال بـ 12%، فيما بلغت بين المراهقين 19 % .

وأشار إلى أن العبء الاقتصادي الذي ينجم عن السمنة، يصل إلى مليارات الدراهم سنوياً، وذلك نظراً لمضاعفاتها الخطيرة، وأبرزها الجلطات الدماغية والقلبية والسكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول وأمراض الكلى والرئة والدماغ والعقم عند النساء، وحدد خماس جراحات السمنة الأكثر شيوعاً، في جراحة قص المعدة والتكميم، وتشكل 80% من الجراحات التي تجرى بالدولة، وعمليات تحويل المسار، وتصل إلى 13%، ونسبة الانتكاسة تتراوح بين 1 إلى 2%، وتتوافق مع النسب العالمية. وأفاد بأن نسبة الأشخاص الذين تزداد أوزانهم بعد الجراحة خلال خمس سنوات تصل إلى 20%، وتلك الفئة تحتاج أحياناً إلى عمليات تصحيحية .

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