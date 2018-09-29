“التربية”: تقليص مواد “الثانوية”.. وبرنامجان لمساعدة الراسبين

قالت وزارة التربية أن العام الدراسي الحالي يشهد تقليصاً في عدد المواد الدراسية لطلبة المرحلة الثانوية في مختلف مساراتها، الأمر الذي سيخفف من الضغط الدراسي على الطالب من دون الإخلال بالبعد التعليمي وجرعات المعرفة والمهارات التي سيحصّلها. كما قالت الوزارة انها تتوسع في تطبيق مسار النخبة ليشمل الصف العاشر بدءاً من السادس، كما يطبّق المسار التخصصي على صفي التاسع والعاشر للعام الدراسي الجاري، ويشمل 6 مواد دراسية، بالإضافة إلى المواد التخصصية.

كما تطبّق وزارة التربية والتعليم العام الجاري برنامجين اختباريين جديدين «تمكين» و«اجتياز»، يستهدفان الطلبة الراسبين في الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، ويعتبران بمثابة فرصة جديدة لتحقيق درجة الاجتياز. ويشمل التطبيق المدارس الحكومية بمختلف مساراتها، العام والمتقدم والنخبة والتخصصي، بالإضافة إلى المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة.

ويمنح «تمكين» الطلبة الراسبين في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في نهاية العام الدراسي فرصة للانتقال للصف الأعلى. وحددت الوزارة أربعة أسس للتطبيق، هي منح الطلبة فترة زمنية لا تقل عن أربعة أسابيع للتعلّم الذاتي، وتأدية امتحان إلكتروني في مواد دراسية محددة، وتطبيق البرنامج لمرة واحدة فقط، وتحقيق درجة الاجتياز في جميع المواد التي تقدم فيها للانتقال للصف الأعلى، فيما يترتب على عدم تحقيق درجة الاجتياز لمادة أو أكثر بقاء الطالب في الصف نفسه. ويعمل البرنامج وفق معايير محددة مرتبطة بمسارات التعليم، والمواد الدراسية، وتوزيع الصفوف، والوزن النسبي للمادة حسب الخطة الدراسية وتتضمن المواد الدراسية المستهدفة في البرنامج للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء.

أما برنامج «اجتياز»، فيمنح الطلبة الراسبين من صفوف الثاني عشر في نهاية العام الدراسي فرصة جديدة لتحقيق درجة الاجتياز، والحصول على شهادة إتمام الدراسة في المرحلة الثانوية. وحددت الوزارة ستة أسس للتطبيق، هي: إلزامية البرنامج للطلبة المواطنين مستهدفي الخدمة الوطنية، ومنح الطلبة صلاحية استخدام النظام الإلكتروني «LMS» للتدرّب على التعلّم والتقييم الذاتي. وسيحدد لتلك الامتحانات مراكز اختبارات عامة، كما أن تحقيق درجة الاجتياز في جميع المواد التي تقدّم فيها تمكّن الطالب من التخرّج والانتقال لمرحلة التعليم العالي، فيما يترتب على عدم تحقيق درجة الاجتياز عدم التحاق الطالب بالبرنامج مرة ثانية. والمواد المستهدفة من برنامج اجتياز هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء.

اقرأ ايضا

التعليقات